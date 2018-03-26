CHP'li Tekin: Bizim ittifakımız 'Baba Ocağı İttifakı'

"Bugünkü bütün siyasi partilerin anası, babası Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bizim ittifakımız 'Baba Ocağı İttifakı'. Baba Ocağı İttifakı'yla bütün barajları yıkacağız. Onun için kimse ittifak falan aramasın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnaf ve yöneticileri ziyaret eden CHP'li Tekin, esnaf ve yöneticilerin sorunlarını dinledi.

Tekin, "Türkiye'deki ticaretin durumunu öğrenmek istiyorsanız Perpa'ya, Kapalıçarşı'ya ve çeşitli bölgelerde örneğin Adana'da Turgut Özal bulvarındaki esnafa, Kayseri'de Nato caddesindeki esnafa uğrayacaksınız. Ticaretin hangi boyutta olduğunu net olarak göreceksiniz" dedi.

'Cumhuriyet'in 3 önemli beyazı var' diyen Tekin, şunları söyledi: "Türkiye'nin bekası açısından bu 3 beyaz önemli. Yarın herhangi bir sıkıntıda dünyayla ambargoyla karşı karşıya kaldığınızda giysinizi, battaniyenizi, ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın diye yapılmıştır bu. Şu anda ne yazık ki pamuk yok. İkinci temel ihtiyacımız hepimizin bildiği; un. Temel gıdamız ekmek. 62 tane un fabrikası, 70 yıllık 80 yıllık un fabrikaları ne yazık ki kilit vurdular. Ne diyor bizim siyasetçiler? '7 düvel bize düşman'. 7 düvel bize düşmansa yarın olası bir sıkıntı yaşadığımızda bu ihtiyaçlarımızı o düşmanlardan mı karşılayacağız?"

'BİZE BİR GÖREV DÜŞER Mİ, DÜŞMEZ Mİ TAKDİR ÖRGÜTÜN'

Bir gazetecinin "Perpa ziyaretinizin adaylık ile bağlantısı var mı?" sorusu üzerine Tekin, "Adaylık meselesine gelince, takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi önce bütün çabasıyla, milletvekilleriyle, yöneticileriyle 'bu seçimi nasıl alabiliriz?' onun uğraşı içinde olmalı. Genel merkezimiz, parti yöneticilerimiz, örgütlerimiz bu kararı verir. Bize bir görev düşer mi, düşmez mi takdir örgütündür. Bugün hiç kimseyle ilgili böyle bir talep açmanın doğru olmadığına inanıyorum. Önceliğimiz; 'partimizi nasıl iktidar edeceğiz?' O çaba içerisindeyiz" yanıtı verdi.

Bir gazetecinin 'Cumhur İttifakı' için 'nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine Tekin, "Bizim ittifakımız 'Baba Ocağı İttifakı.' 'Baba Ocağı İttifakı'yla bütün barajları yıkacağız. Onun için kimse ittifak falan aramasın. Takdir edersiniz ki, bugünkü bütün siyasi partilerin anası, babası Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.