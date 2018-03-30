HDP'nin 2019 stratejisi belirlendi: İttifak değil muhalefet cephesi

HDP Merkez Yürütme Kurulu, 2019'da yapılması beklenen seçimlerde, birlikte hareket edecek geniş bir muhalefet cephesi oluşturmak için arayışlara başlayacak.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, HDP, önceki gün gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında '2019 yol haritası'nı görüştü. Geniş bir muhalefet cephesi oluşturmaya dönük arayışların yürütülmesini içeren plan, 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında onaylandıktan sonra uygulamaya konulacak.

Edinilen bilgiye göre MYK toplantısında, PM toplantısı öncesinde 1 Mayıs hazırlıkları, 2019'daki kritik seçimler, seçim güvenliğini tehlikeye atan yeni düzenlemeler ve 'olağanlaşan OHAL dönemi' masaya yatırıldı.

MYK'da, 1 Mayıs'a etkili bir katılımın sağlanması yönünde yürütülecek çalışmaların ‘Meclis dışı muhalefet cephesi'nin oluşturulması yolunda atılacak ilk adım olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı. 1 Mayıs etkinlikleri için ‘Emek ve Örgütlenme Komisyonu'na yetki verildi.

İTTİFAKTA CHP LİSTE DIŞI

İttifak için CHP'ye yönelmeyi uygun bulmayan parti yönetimi, Meclis dışındaki sol sosyalist partiler başta olmak üzere farklı muhalif kesimlerle görüşecek.

Seçim ittifakı konusunda hangi partilerin kapısının çalınacağına yönelik tartışmaları daha sonraya bırakan MYK'da, OHAL koşullarında mücadele için yeni yöntemlerin belirlenmesi kararlaştırıldı.

'Sistemin dayattığı mevcut ittifak anlayışını kabul etmeme' görüşüne varılan toplantıda, "Tartışmalar, iktidarın tarif ettiği ittifak anlayışı üzerinden değil toplumun HDP'den beklentileri üzerinden bir ittifak anlayışı ile yürütülmeli" fikri ağırlık kazandı.

Siyasete dair karamsarlığı giderecek ve siyaset yoluyla değişimin gerçekleşeceğine dair inancı güçlendirecek açılımların yapılmasını kararlaştıran HDP MYK; demokratik kitle örgütleriyle siyasi parti ve meslek odalarının kapısını mayıs ayından itibaren ‘seçim gündemi' ile çalacak.