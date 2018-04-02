Kayıt
14:14 02 Nisan 2018
Ankara+ 13°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    MHP Genel Merkezi

    MHP, yerel seçim hazırlıklarına başladı

    © AA/
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 01

    MHP, Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için resmi olarak startını vermemiş olsa da teşkilat bazında hazırlık çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda partiye ziyarete gelen teşkilat mensupları ile il ve ilçe başkanlarına yerel seçim çalışmalarına başlamaları talimatı verildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan, MHP ile yerel seçimde ittifak için 'dengelere bakacak'
    MHP'de yerel seçimlere hazırlık talimatı, teşkilatlara telefonla da iletildi. Teşkilatlardan, aday portföylerini genişletmeleri istenirken, adaylar ve yürütülen çalışmalar konusunda merkeze öneride bulunulması gerektiği hatırlatıldı.

    Aday seçiminde öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendirecek olan parti, seçimin az oyla kaybedildiği yerler ile son seçimde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturacak.

    Yine bu kapsamda parti genel merkezinde mevcut belediyeleri değerlendirmek üzere bir çalışma başlatılacak ve MHP'li belediye başkanlarının, taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin hazırladıkları, büyük çoğunluğu merkeze ulaşan dosyalar incelenecek. Dosyaların içeriği de aday belirleme sürecinde etkili olacak.

    'ÜRETKEN BELEDİYECİLİK VİZYON BELGESİ' GÜNCELLENECEK

    Hazırlıklar çerçevesinde daha önceki seçimlerde adayların ve teşkilatların istifadesine sunulan "Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi" ve rehber kitabı güncellenecek.

    Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, çalışmaların tamamlanmasının ardından seçim startını Söğüt gibi Türk tarihi için önemli bir yer, bölge ya da Ankara'dan vermesi bekleniyor.

    DURMAZ: ADAY BELİRLEME SÜRECİNİ HIZLANDIRACAĞIZ

    MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlere ve genel seçimlere en hazır parti olduklarını söyledi.

    referandum - sandık - İzmir
    © REUTERS/ Osman Orsal
    'AK Parti, yerel seçimde kazandığı belediye meclis üyeliklerini MHP'ye verecek'
    Yerel seçimlere yaklaşık 1 yıl kaldığını anımsatan Durmaz, "Bu seçimde bir strateji dahilinde hazırlıklarımızı en kısa sürede başlatıp, seçimlerde en iyi neticeyi, en iyi adaylarla ne şekilde alabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

    Durmaz, yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Belediye başkanlarımıza, 'Dört yıl önce neyi taahhüt etmiştiniz. Bu taahhütlerinizden ne kadarını gerçekleştirdiniz, ne kadarını son bir yıla bıraktınız? Bunları bize bir rapor olarak getirin.' demiştik. Raporların yüzde 90'ı geldi. O istikamette bir de yaptıracağımız kamuoyu yoklamalarıyla öncelikle mevcut belediye başkanlarımızı en kısa zamanda değerlendireceğiz. Zaten bizim bir kanaatimiz var ama kamuoyunun algısını, beğenisini de ölçmemiz gerekiyor. Ayrıca az bir oyla kaybettiğimiz yerler ile son seçimde geçmişte aday olan, halen bu niyeti ve isteği bulunan arkadaşlarımız başta olmak üzere geniş bir portföy oluşturacağız. Onun içerisinden tekrar yapacağımız çalışmalarla aday belirleme sürecini hızlandıracağız."

    İlgili konular:

    CHP ile MHP arasında ‘seçim güvenliği raporu’ tartışması
    MHP, seçim ittifakı komisyonu üyelerini belirledi
    SONAR'dan seçim anketi: MHP barajın altında
    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, MHP, Devlet Bahçeli, Sadir Durmaz, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    ArmHiTec-2018 fuarı
    Ermenistan'da ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı
    Karikatür
    Fransa: Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek
    İnfografik
    Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve buna karşı atılan adımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam