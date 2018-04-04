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    Binali Yıldırım

    Kulis: Başbakan Yıldırım İBB adaylığını istemiyor, Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü başbakanlık koltuğunda

    © AA/
    Politika
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    Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberine göre Başbakan Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığını istemiyor, 2019 seçimlerinde sistem değişeceği için dönemi 'son başbakan' olarak tamamlamayı hedefliyor. AK Parti kulislerine göre Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak ve başka partililerin adları da başbakanlık için geçiyor.

    Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberi şöyle:

    "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, 'İstanbul ve Ankara'yı kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz' sözlerinin ardından İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım'ın adaylığı, AK Parti'de bir numaralı gündem haline geldi.

    Ancak bu adaylık, 2019 seçimiyle Başbakanlığın sona erecek olması nedeniyle 'Son Başbakan kim olacak' tartışmasını da beraberinde getirdi. Yıldırım'ın adaylığa soğuk olması da, aday olması halinde parti içinde çok sayıda ismin Başbakan olma planları yaptığı da AK Parti kulislerinde konuşuluyor.

    'YILDIRIM GİTSİN' KULİSLERİ

    Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA/ Murat Kula
    Selvi, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladı
    Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, ilk olarak Erdoğan'ın referandum sonrası AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından seslendirildi. Referandumda hayır oylarının Ankara ile birlikte İstanbul'da da evet oylarını geride bırakması, Yıldırım'ın isminin öne çıkmasında etkili oldu. Başbakan Yıldırım, isminin İstanbul için bu ilk konuşulmasında adaylığa soğuk tavır aldı.

    Yakın çevresine göre Yıldırım, kazanma şansı olmamasına karşın İzmir'den adaylığı yine 'istekli olmadığı halde görev olarak' kabul etti. Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'u en kritik iki yer olarak ilan etmesinin ardından ismi daha ciddi olarak konuşulmasına karşın Yıldırım hâlâ adaylığa soğuk duruyor. Yıldırım'ın, 2019 ya da daha önce yapılacak seçimlerle başbakanlık ve başbakan siyasi hayattan silineceği için 'Son Başbakan' olarak süreci tamamlamak istediğinin altı çiziliyor.

    Bu nedenle adaylığıyla ilgili kulisler, kendisi tarafından değil partinin geleceğinde etkili olma planları yapan çevreler tarafından alevlendiriliyor. 'Yıldırım İstanbul'a' kulislerini canlı tutanlar, 'İstanbul'u kazanacak tek aday odur. İstanbul için sadece MHP ile ittifakımız yeterli olmaz. Referandumda bunu gördük. Bu nedenle Yıldırım, siyaseti değil hizmeti öne çıkaran tavrıyla her kesimden CHP'den bile oy alabilir' tezlerini işliyor.

    YILDIRIM DURUMUN FARKINDA

    Yıldırım'ın da bu durumun farkında olduğunu, 'Birileri yine bizi İstanbul'dan göndermek istiyor' sözleriyle ifade ettiği belirtiliyor. Yıldırım'ın, aday olması durumunda yasal olarak başbakanlıktan ayrılma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak adaylık kararı kesinleşirse İstanbul'da kampanyayı yürütmek için istifa etmesi gerektiği konusunda görüşbirliği bulunuyor. Bu durumda seçimde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişe kadar olacak sürede yeni bir başbakan atanacak. Yıldırım'ın gitmesi durumunda yerine gelecek ismin Erdoğan, Gül, Davutoğlu ve Yıldırım'ın ardından AKP'nin 4. Başbakanı ünvanı kazanacak olmasının da AK Parti içindeki önemine vurgu yapılıyor. Parti içinde böylesi bir durumda başbakanlık için Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak ve şu anda öne çıkmasalar da başka bazı partililerin de şansları olabileceği analizleri yapılıyor. İstanbul'un kritikliği nedeniyle belli bir süre sonra bu konudaki son kararı Erdoğan verecek. Tercih yapma şansı olması durumunda Yıldırım'ın başbakan olarak kalmayı sürdürmek isteyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldırım'ın bu süreci başbakan olarak tamamladıktan sonra cumhurbaşkanı yardımcılığını düşünebileceği de ifade ediliyor.

    YILDIRIM, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
    © AA/
    Davutoğlu'ndan İBB Başkan adaylığı açıklaması: Ben de şaşırıyorum
    Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında, dün, Meclis'te sürpriz bir görüşme gerçektirildi. Yıldırım 18 Mart'ta yeniden MHP Genel Başkanlığı'na seçilen Bahçeli'yi kutlarken, görüşme sonrasında, "Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları MHP Genel Başkanı yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık" açıklaması yaptı. Yıldırım, dün saat 13.00'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek için Meclis'e geldi. Ziyaret iki ismin resmi programlarında yer almıyordu. Edinilen bilgilere göre, görüşme talebi Başbakan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım'ın "Çay içelim" teklifini kabul eden Bahçeli, Yıldırım'ı kapıda karşıladı. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen ve 40 dakika süren görüşmede, "olası Menbiç operasyonu ve iki parti arasındaki ittifak çalışmalarının da gündeme geldiği" belirtilirken, Yıldırım, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "MHP'nin 18 Mart'ta olağan kurultayını yaptığını" belirterek, "Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu, bu kadar telaşa gerek yok" dedi. Yıldırım, görüşmeye AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi, ancak Devlet Bahçeli ile baş başa görüştü. İki liderin görüşmesi başladıktan sonra, AK Parti grup başkanvekilleri ile MHP grup başkanvekili, Erkan Akçay'ın odasına geçti ve görüşmenin bitmesini orada bekledi.

    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, AK Parti, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Ankara, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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