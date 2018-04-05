Şener: Gül'ün adaylığı Erdoğan'a yarar

Gazeteye göre geçen pazar yapılan İYİ Parti kongresinde 'en çok alkış alan konuk' olması ile bir kez daha gündeme gelen Abdüllatif Şener, belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 'açık kapı' bıraktı.
Şimdiye kadar adaylık konusunda hiçbir partiyle görüşmediğini söyleyen ve "Ancak karar vericiler kendilerinin yol haritasıyla ilgili bir zeminde gerekli olduğuma inanırlarsa durumu değerlendiririm" diyen Şener'in muhalefetin 2019 seçim stratejisi, adaylık iddiaları ve gündeme ilişkin Cumhuriyet'in sorularına verdiği yanıtlar ana başlıklarıyla şöyle:
'REJİM DEĞİŞTİ, BAAS'A EVRİLİYOR'
"16 Nisan referandumu ile birlikte Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Artık demokratik rejim değildir. Artık uluslararası değerlendirmelere göre, Türkiye diğer Ortadoğu rejimlerine benzer bir rejime dönüşmüştür. BAAS rejimine diyeyim. Buna doğru evrilmektedir, ama bu süreç tamamlanmamıştır. Nedeni de 16 Nisan referandumuyla kabul edilen anayasanın maddelerinin bir kısmı hemen yürürlüğe girmiştir ama bir kısmı ise ilk seçimden sonra yürürlüğe girecektir. Önümüzdeki ilk seçimleri eğer Erdoğan kazanırsa, Türkiye'deki rejim artık Ortadoğu'da görmeye alıştığımız rejimlerden biri olacaktır. Referandumda kabul edilen sistem tam bir ucubedir. Yani başkanlık desen değil, parlamenter demokrasi deseniz, o değil. Böyle bir ucube rejimi Türkiye hak etmiyor, düzeltilmesi lazım. O bakımdan önümüzdeki seçimler önemli. Muhalefet adayı kazandığında, restorasyon zaman alsa da belli bir rahatlamayı hemen o seçimin ertesinde iklim olarak elde edebileceğiz."
'İLK TURDA HER PARTİNİN KENDİ ADAYINI ÇIKARMASININ DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
'BU SAATTEN SONRA MİLLETVEKİLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'
"Şu ana kadar hiçbir partiyle herhangi bir adaylık nedeniyle bir görüşmem olmadı. Onun için bu olumsuz yapının değişmesi için çaba harcıyorum. Bu söylediklerim de hep siyasetçilere yön vermek açısındandır. Çünkü önümüzde daha 1.5 yıl var. Bu sözleri şimdiden söyleyeceğiz. Çünkü birisi 'kral çıplak' demediği zaman kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor. Tek başımıza kalsak da doğruyu söyleyeceğiz. Bireysel anlamda siyasetten bir beklentim var mı? Doğrusu bu saatten sonra milletvekili olmayı düşünmüyorum. Ama önümüzdeki diğer kombinezonlarla (belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı) ilgili olarak, karar vericiler kendilerinin yol haritasıyla ilgili bir zeminde gerekli olduğuma inanırlarsa, durumu değerlendiririm."
'TÜM PARTİLERLE GÖRÜŞÜYORUM'
'SP'NİN ROLÜNÜN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Bu süreçte Saadet Partisi'nin önemli olduğunu düşünüyorum. AKP'ye destek veren Kürt seçmeninin nasıl rol oynadığını söylemiştim. AKP'de, SP'nin çok sayıda emanet seçmeni var. Barajı aşma şansı olmadığı için o emanet seçmen halen AKP'nin içinde. Ve bir alternatif oluştuğu taktirde SP, Erdoğan'daki emanet oylarını alabilecek durumundadır. İddialı bir çıkış yaptığında SP'nin oyu hem de sadece AKP'deki oylardan azaltmak suretiyle en az 5-6 puan oyu olduğunu da düşüyorum. SP'nin bu konumu Erdoğan'ı sarsabilecek en önemli etkenlerden biridir."
'GÜL ADAY OLURSA 2. TURA KALAMAZ'
"Basın meraklı Gül'ü sordular. Temel Bey, sorulunca bir şey söylemek durumunda kalıyor o da cevap veriyor. Verdiği cevabın özünde, 'adayımız Gül'dür' demiyor. Ama 'acaba yakınlık duyuyor mu?' diye sorgulamaya yöneliyor basın. Ama böyle bir durum yok. Benim gördüğüm, edindiğim, samimi olarak görüştük (Karamollaoğlu'yla) böyle bir aday belirlemiş değiller. Ama Temel Bey dikkat ederseniz herkesle görüşüyor. Benimle de, Gül'le de görüşüyor. Hatta Erdoğan'la, Meral Akşener'le de, Kılıçdaroğlu ile de görüşüyor. Sorumlu siyaset böyle bir şey zaten. Abdullah Gül aday olursa ikinci tura kalma ihtimali yoktur. Çünkü, CHP tabanı oy vermiyor, vermeyeceğini de net olarak açıklıyor. Yılmaz Özdil bile diyor ki, Gül —Erdoğan başbaşa kalırsa Erdoğan'a oy veririm diyor. Bu biraz, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki olumsuz tutumundan kaynaklanıyor. Twitter'ın engellenmesi kanununu onayladı, arkasından yasak gelince yurtdışı üzerinden tweet'ler attı. Direneceği konularda hiç direnmedi. Daha doğrusu Erdoğan, ne gönderdiyse onayladı. Bu CHP seçmenindeki Gül algısını bozmuştur. Ve tabanını da biraz tanıdığımı düşünüyorum ama olumlu bakan bir CHP'liye rastlamadım."
'TÜRKİYE'DEKİ EN MUTSUZ SEÇMEN AKP'YE OY VEREN KÜRT SEÇMENDİR'
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)