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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Parlamenter sisteme dönüş için seçim sonrası mutabakat lazım

    © AA/ Murat Kaynak
    Politika
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    CHP lideRİ Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleri ile görüşmelerini tamamladı. CHP liderinin, ittifakla ilgili mesajları arasında seçim sonrası parlamenter sisteme dönüş ilkesi öne çıktı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
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    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Nisan tarihlerinde Genel Merkez'de milletvekilleriyle 10'arlı gruplar halinde gerçekleştirdiği toplantıları dün tamamladı.

    Milletvekillerinin çalışmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdiği toplantıda, 2019 süreci, olası ittifak modelleri, örgütlerin durumu masaya yatırıldı.

    Cumhurbaşkanı adayının isminin konuşulmasının doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gündeme getirdiği 'ilkeler ittifakı' konusunda 'mutabakat' arayacakları mesajını verdi.

    'İSİM YERİNE İLKELER ÜZERİNDE MUTAKABAT YAPMALIYIZ'

    Kılıçdaroğlu, "İsim yerine ilkeler üzerinde mutabakat sağlamalıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra hangi adımların atılacağına ilişkin de bir mutabakat olmalı. Demokratik parlamenter sisteme dönüşün nasıl sağlanacağı ve Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü için nasıl bir yöntem izleneceği konularında da mutabakata varılmalıyız ki seçimlerden sonra demokrasiye dönüş daha kolay ve çabuk olsun" diye konuştu.

    'TEMATİK SALI'

    Kılıçdaroğlu salı günleri gerçekleştirilen grup toplantılarının 2019 sürecinde daha tematik hale getirileceğini de belirtti.

    CHP lideri milletvekillerine gittikleri her yerde Türkiye'nin beş önemli sorunu olan ekonomi, eğitim, yargı, toplumsal barış ve dış politika konularına ağırlık vermelerini istedi.

    'DİĞER SİYASİ PARTİLERLE BU GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRECEK'

    Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 54. yıldönümü dolayısıyla yüce divan salonunda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
    © AA/ Murat Kaynak
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    Kılıçdaroğlu dün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da Genel Merkez'de kabul etmişti.

    Kılıçdaroğlu ile Uysal kabulün sonrasında açıklama yaptı.

    Ziyareti nedeniyle Uysal ve beraberindekilere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Demokrat Parti bizim cumhuriyet çınarımızın en önemli dallarından birisidir. Demokrasi konusunda, vatan sevgisi, din ve vicdan hürriyeti konusunda bugüne kadar önemli görevleri yerine getirmişlerdir. Elbette bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretinin ötesinde. İki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunlar ve bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktarma fırsatı bulduk" dedi.

    "İttifak konusunda diğer partilerin genel başkanlarıyla bir temasınız olacak mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Türkiye'nin bu sorunları aşması lazım. Sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Çünkü siyasal partilerin temel görevi Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha güzel bir yaşam sunmaktır… Elbetteki diğer siyasi partilerle bu görüşmelerimiz devam edecek" yanıtı verdi.

    Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi
    © AA/ Murat Kaynak
    Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezinde bir araya geldi

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    Etiketler:
    2019 seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, DP, CHP, Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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