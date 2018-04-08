Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nde konuştu: Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü programında konuştu. Kılıçdaroğlu "Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş, ben Fatih'ten beri buradayım, hala 3. sınıf vatandaş… Biz ayrımcılık istemiyoruz. Hepimiz al bayrağın altında büyük Türk milletinin bir parçasıyız" dedi.