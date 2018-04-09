CHP, İYİ Parti'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir heyetle perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğini duyurdu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya verilen arada açıklamada bulunan Tezcan, '"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderlerle çalışma takviminin" sorulması üzerine, "Genel Başkanımız, bir heyetle birlikte perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek" yanıtını verdi.

Tezcan, "Kılıçdaroğlu'nun Hatay programına ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusuna, "Çok daha önceden planlanmış bir programdı. Genel Başkanımız cumartesi günü Hatay'ı ziyaret edecek. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde çalışmalarını sürdürecek" dedi.

'ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINA KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Hükümetin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına değinerek, 1.5 aydır vatandaşın çiftçi, işçi, emekçi, siyasi parti ayrımı yapmaksızın "Şeker vatandır, vatan satılmaz" diye meydanlara indiğini ve bu konuda bir "milli ittifak" gerçekleştiğini söyledi.

© AA/ Evrim Aydın Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikaları satıldı

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün açıklamasında, "Bu fabrikaların satışında şu anda 102 milyon dolar kayıp var" dediğini aktaran Tezcan, bu sözlerin hükümet tarafından dikkate alınmasını istedi.

Tezcan, milletin varlığı olan şeker fabrikalarının değerinin altına satılmasının kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, "Şeker fabrikaları milletin elinde kalmalıdır. Bu nedenle şeker fabrikalarının satışına karşı mücadelemiz artarak devam edecek" dedi.

AK Parti iktidarının bugün Türkiye'de tarımı, çiftçiyi, pancar, tütün, buğday üreticisini gözden çıkardığını, Trakya'nın iki katı büyüklüğünde arazinin ekilemez duruma düştüğünü iddia eden Tezcan, pamuk, kanola ve yağlı tohum üretimi için Sudan'dan arazi kiralanmasını eleştirdi.