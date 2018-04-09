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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

    CHP, İYİ Parti'yi ziyaret edecek

    DHA
    Politika
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir heyetle perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğini duyurdu.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'ten oluşan CHP Heyeti İyi Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.
    © Fotoğraf: CHP
    CHP, İYİ Parti ile buluştu
    Toplantıya verilen arada açıklamada bulunan Tezcan, '"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderlerle çalışma takviminin" sorulması üzerine, "Genel Başkanımız, bir heyetle birlikte perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek" yanıtını verdi.

    Tezcan, "Kılıçdaroğlu'nun Hatay programına ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusuna, "Çok daha önceden planlanmış bir programdı. Genel Başkanımız cumartesi günü Hatay'ı ziyaret edecek. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde çalışmalarını sürdürecek" dedi.

    'ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINA KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

    Hükümetin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına değinerek, 1.5 aydır vatandaşın çiftçi, işçi, emekçi, siyasi parti ayrımı yapmaksızın "Şeker vatandır, vatan satılmaz" diye meydanlara indiğini ve bu konuda bir "milli ittifak" gerçekleştiğini söyledi.

    Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi
    © AA/ Evrim Aydın
    Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikaları satıldı
    Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün açıklamasında, "Bu fabrikaların satışında şu anda 102 milyon dolar kayıp var" dediğini aktaran Tezcan, bu sözlerin hükümet tarafından dikkate alınmasını istedi.

    Tezcan, milletin varlığı olan şeker fabrikalarının değerinin altına satılmasının kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, "Şeker fabrikaları milletin elinde kalmalıdır. Bu nedenle şeker fabrikalarının satışına karşı mücadelemiz artarak devam edecek" dedi.

    AK Parti iktidarının bugün Türkiye'de tarımı, çiftçiyi, pancar, tütün, buğday üreticisini gözden çıkardığını, Trakya'nın iki katı büyüklüğünde arazinin ekilemez duruma düştüğünü iddia eden Tezcan, pamuk, kanola ve yağlı tohum üretimi için Sudan'dan arazi kiralanmasını eleştirdi.

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    Etiketler:
    Şeker-İş Sendikası, İYİ Parti, CHP, İsa Gök, Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan, Türkiye
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