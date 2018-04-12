ABD, Kuzey Kore’de büyükelçilik açar mı?

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin 27 Nisan’da gerçekleştirmesi plnlanan zirvenin ardından mayısta da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi beklendiği belirtilen haberde, “Donald Trump yönetimi, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmaya yönelik somut tedbirler alması durumu için bir plan hazırlamaya başladı” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca Kuzey Kore ile ABD arasındaki üst düzey görüşmelerin iyi geçmesi olasılığına karşı Washington’un her şeyden önce ‘ilişkilerin kısmen normale döndürülmesi’ yönündeki önerinin üzerinde durduğu kaydedildi.

'YAPTIRIMLAR NEDENİYLE ABD'NİN KUZEY KORE'YE EKONOMİK YARDIM SAĞLAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

“Trump yönetimi Kuzey Kore ile görüşmeler için hazırlık yaparken Washington ve Pyongyang’da koordinasyon temsilciliklerinin açılması, Kuzey Kore’ye insani yardımın sağlanması, iki ülke arasında büyükelçiliklerin açılması gibi eylemleri ele aldı” ifadelerini kullanan Dong-a Ilbo, ancak şu anki yaptırımlar nedeniyle ABD’nin Kuzey Kore’ye ekonomik yardım sağlamasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Dong-a Ilbo bir ay önce de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD ile barış anlaşması imzalama ve iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurma konusunda ‘güçlü istek’ duyduğunu ifade etmişti.