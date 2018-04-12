Kayıt
22:36 12 Nisan 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 19°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD başkan aday adayı Donald Trump

    ABD, Kuzey Kore’de büyükelçilik açar mı?

    © REUTERS / Lucas Jackson
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Güney Kore gazetesi Dong-a Ilbo, kaynağını açıklamadan yayınladığı haberde ABD yönetiminin, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmaya yönelik somut adımlar atması durumu için Pyongyang’da büyükelçilik açma olasılığını değerlendirdiğini yazdı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / KCNA
    Trump'tan Kim'in Çin ziyareti sonrası ilk yorum: Görüşmemizi dört gözle bekliyorum
    Kuzey ve Güney Kore liderlerinin 27 Nisan’da gerçekleştirmesi plnlanan zirvenin ardından mayısta da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi beklendiği belirtilen haberde, “Donald Trump yönetimi, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmaya yönelik somut tedbirler alması durumu için bir plan hazırlamaya başladı” ifadelerine yer verildi.

    Haberde ayrıca Kuzey Kore ile ABD arasındaki üst düzey görüşmelerin iyi geçmesi olasılığına karşı Washington’un her şeyden önce ‘ilişkilerin kısmen normale döndürülmesi’ yönündeki önerinin üzerinde durduğu kaydedildi.

    'YAPTIRIMLAR NEDENİYLE ABD'NİN KUZEY KORE'YE EKONOMİK YARDIM SAĞLAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

    “Trump yönetimi Kuzey Kore ile görüşmeler için hazırlık yaparken Washington ve Pyongyang’da koordinasyon temsilciliklerinin açılması, Kuzey Kore’ye insani yardımın sağlanması, iki ülke arasında büyükelçiliklerin açılması gibi eylemleri ele aldı” ifadelerini kullanan Dong-a Ilbo, ancak şu anki yaptırımlar nedeniyle ABD’nin Kuzey Kore’ye ekonomik yardım sağlamasının söz konusu olmadığını kaydetti.

    Dong-a Ilbo bir ay önce de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD ile barış anlaşması imzalama ve iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurma konusunda ‘güçlü istek’ duyduğunu ifade etmişti.

    İlgili konular:

    Trump: Kim'le anlaşma yapım aşamasında
    Lavrov: Trump ve Kim'in buluşma kararı doğru yönde atılmış bir adım
    Trump ve Kim'in buluşma haberi, doları hareketlendirdi
    Etiketler:
    Kim Jong-un, Donald Trump, Kuzey Kore, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya Hava Kuvvetleri'nin Zafer Günü provası
    Rus Hava Kuvvetleri’nin 9 Mayıs provasından etkileyici kareler
    Karikatür
    ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam