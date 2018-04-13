AK Partili Yazıcı: Yerel seçimde MHP'yle ortak aday göstereceğimizi hiç sanmıyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yerel seçimde MHP'yle ortak aday göstereceklerini sanmadığını söyledi. Uyum yasasına göre bir kişinin hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacağını belirten Yazıcı, "İki yere aynı anda aday olma sistemin mantığına aykırı" dedi.

CNN Türk'te gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Yazıcı'ya "Yerel seçimde MHP ile ortak aday olur mu" diye soruldu. Yazıcı, "Hiç sanmıyorum. Ortak aday demeyelim. Yerel seçimler için ittifak düzenlemesi yok" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yeni dözenlemeler yapılacağını anlatan Yazıcı, "Adaylıkları düzenleyen 20-25 maddelik yeni bir paket Meclis'e gelebilir. En önemli iki konu 100 bin seçmen nasıl bildirilecek. Aday olacak kişi hem milletvekili hem cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Bizim düşüncemiz ağırlıklı olarak cumhurbaşkanı adayı olan kişinin milletvekili adayı olmaması yönünde. Bun konu yapacağımız çalışma sonnuda yazıya dökülecek" diye konuştu.

Yazıcı, uyum yasasına göre bir kişinin hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacağını belirterek, "İki yere aynı anda aday olma, sistemin mantığına aykırı" dedi.