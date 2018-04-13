AK Partili Yazıcı: Yerel seçimde MHP'yle ortak aday göstereceğimizi hiç sanmıyorum

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yeni dözenlemeler yapılacağını anlatan Yazıcı, "Adaylıkları düzenleyen 20-25 maddelik yeni bir paket Meclis'e gelebilir. En önemli iki konu 100 bin seçmen nasıl bildirilecek. Aday olacak kişi hem milletvekili hem cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Bizim düşüncemiz ağırlıklı olarak cumhurbaşkanı adayı olan kişinin milletvekili adayı olmaması yönünde. Bun konu yapacağımız çalışma sonnuda yazıya dökülecek" diye konuştu.
Yazıcı, uyum yasasına göre bir kişinin hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacağını belirterek, "İki yere aynı anda aday olma, sistemin mantığına aykırı" dedi.
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