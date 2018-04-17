'Erdoğan, erken seçim için Bahçeli'ye Kasım 2018 tarihini önerecek'

ANAR Araştırma Şirketi sahibi İbrahim Uslu, yarınki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden erken seçim için Kasım 2018 tarihinin çıkacağını söyledi. Bahçeli'nin erken seçim açıklamasını kendiliğinden yapmadığını belirten Uslu, AK Parti-MHP ittifakının şu anki oyunun ise yüzde 56 civarında olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '26 Ağustos'ta erken seçime gidelim' çağrısına ne yanıt vereceği merak edilirken, ANAR Araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu, Bahçeli'nin seçim açıklamasını kendiliğinden yapmadığını söyledi.

Kararın AK Parti ile görüşülerek alındığını söyleyen Uslu, Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihinin 2018 Kasım olduğunu, yarınki görüşmede Bahçeli'ye bu öneriyi götüreceğini kaydetti.

Uslu, erken seçim kararının bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis'ten geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

'SADECE TARİH KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞANIR'

Bahçeli'nin açıklamalarını Habertürk televizyonunda değerlendiren Uslu'nun açıklamaları şöyle:

'SİYASİ NEZAKET GEREĞİ ÖNCEDEN ÜZERİNDE UZLAŞILMIŞTIR'

© AA / Kayhan Özer Erken seçim çağrısından sonra: Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Bu hafta veya önümüzdeki hafta erken seçim kararının parlamentodan geçtiğine kuvvetle muhtemel şahit oluruz.

'İKİ PARTİNİN OYU YÜZDE 56'