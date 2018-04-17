'Erdoğan, erken seçim için Bahçeli'ye Kasım 2018 tarihini önerecek'

Kararın AK Parti ile görüşülerek alındığını söyleyen Uslu, Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihinin 2018 Kasım olduğunu, yarınki görüşmede Bahçeli'ye bu öneriyi götüreceğini kaydetti.
Uslu, erken seçim kararının bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis'ten geçeceği değerlendirmesinde bulundu.
'SADECE TARİH KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞANIR'
Bahçeli'nin açıklamalarını Habertürk televizyonunda değerlendiren Uslu'nun açıklamaları şöyle:
'SİYASİ NEZAKET GEREĞİ ÖNCEDEN ÜZERİNDE UZLAŞILMIŞTIR'
- Zaten Bahçeli'nin AK Parti ile hiç teati edilemden spontane bir biçimden kendiliğinden olacağına da çok fazla bir ihtimal vermiyorum. Siyasi nezaket gereği bu önceden konuşulmuştur. Üzerinde uzlaşılmıştır bugün böyle bir erken seçim çağrısı yapılması. Ve Sayın Bahçeli onun üzerine bu açıklamayı yapmıştır.© AA / Kayhan Özer
- Bu hafta veya önümüzdeki hafta erken seçim kararının parlamentodan geçtiğine kuvvetle muhtemel şahit oluruz.
'İKİ PARTİNİN OYU YÜZDE 56'
- 'Kötüye gidiş var apar topar erken seçime gidiyorlar' şeklindeki bazı değerlendirmelere hiç katılmıyorum. Çünkü her iki seçim konusunda çok avantajlılar. O yüzden de bu avantajı kaybetmemek için. Çünkü 2019 bir buçuk yıl var. Önümüzdeki konjonktürün neler getireceğini öngörmek mümkün değil. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Bir anda bölgemiz savaşın eşiğine geldi geçen gün. O yüzden de avantajlı olduğu bir anda seçime gitmek daha rasyoneldir.© AA / Hakan Mehmet Şahin
- Şu an iki partinin ittifak oyu son yaptığımız çalışmalarda yüzde 56'lar civarında. Yerel seçimlerden sonra genel seçim yapmak AK Parti açısından arzu edilebilir bir durum değil. Niye, çünkü yerel seçimlerde her zaman AK Parti biraz daha düşük oy alır."
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