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    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan

    'Erdoğan, erken seçim için Bahçeli'ye Kasım 2018 tarihini önerecek'

    Politika
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    ANAR Araştırma Şirketi sahibi İbrahim Uslu, yarınki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden erken seçim için Kasım 2018 tarihinin çıkacağını söyledi. Bahçeli'nin erken seçim açıklamasını kendiliğinden yapmadığını belirten Uslu, AK Parti-MHP ittifakının şu anki oyunun ise yüzde 56 civarında olduğunu açıkladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Erken seçim çağrısı yapan Bahçeli, tarih verdi: Bu işi uzatmaya gerek yok
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '26 Ağustos'ta erken seçime gidelim' çağrısına ne yanıt vereceği merak edilirken, ANAR Araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu, Bahçeli'nin seçim açıklamasını kendiliğinden yapmadığını söyledi.

    Kararın AK Parti ile görüşülerek alındığını söyleyen Uslu, Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihinin 2018 Kasım olduğunu, yarınki görüşmede Bahçeli'ye bu öneriyi götüreceğini kaydetti.

    Uslu, erken seçim kararının bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis'ten geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

    'SADECE TARİH KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞANIR'

    Bahçeli'nin açıklamalarını Habertürk televizyonunda değerlendiren Uslu'nun açıklamaları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
      © AA / Kayhan Özer
      Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilk açıklama: Şu anda söyleyecek bir şeyim yok
      Yarınki toplantıda sadece tarih konusunda bir tartışma yaşanacağını ve uzlaşmaya ulaşılacağını düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin önerdiği tarih yaz aylarına geliyor. İnsanların yaz tatilinde olduğu bir dönem. Daha önce 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi de Ağustos ayında yapılmıştı ve sandığa gitme oranları yüzde 70'lerde kalmıştı. AK Parti buna itiraz edecektir. İnsanların yaz tatilinde olduğu dönemden okulların açıldığı döneme çekilmeyi önerecektir. O da Ekim yapar. Hatta benim öngörüm Kasım'da olacağı. 3. Havalimanı'nın açılmasından sonra erken seçimin yapılacağı yönündeydi. Belki Sayın Cumhurbaşkanı Kasım başında yapalım diye bir öneriyle de gidebilir. Ama erken seçim yapmayalım gibi bir öneriyle gidileceğini düşünmüyorum.

    'SİYASİ NEZAKET GEREĞİ ÖNCEDEN ÜZERİNDE UZLAŞILMIŞTIR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
      © AA / Kayhan Özer
      Erken seçim çağrısından sonra: Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
      Zaten Bahçeli'nin AK Parti ile hiç teati edilemden spontane bir biçimden kendiliğinden olacağına da çok fazla bir ihtimal vermiyorum. Siyasi nezaket gereği bu önceden konuşulmuştur. Üzerinde uzlaşılmıştır bugün böyle bir erken seçim çağrısı yapılması. Ve Sayın Bahçeli onun üzerine bu açıklamayı yapmıştır.
    • Bu hafta veya önümüzdeki hafta erken seçim kararının parlamentodan geçtiğine kuvvetle muhtemel şahit oluruz.

    'İKİ PARTİNİN OYU YÜZDE 56'

    • Referandum - oy
      © AA / Hakan Mehmet Şahin
      ANAR anketi: Cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti-MHP ittifakının oy oranı referandumdaki düzeyde
      'Kötüye gidiş var apar topar erken seçime gidiyorlar' şeklindeki bazı değerlendirmelere hiç katılmıyorum. Çünkü her iki seçim konusunda çok avantajlılar. O yüzden de bu avantajı kaybetmemek için. Çünkü 2019 bir buçuk yıl var. Önümüzdeki konjonktürün neler getireceğini öngörmek mümkün değil. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Bir anda bölgemiz savaşın eşiğine geldi geçen gün. O yüzden de avantajlı olduğu bir anda seçime gitmek daha rasyoneldir.
    • Şu an iki partinin ittifak oyu son yaptığımız çalışmalarda yüzde 56'lar civarında. Yerel seçimlerden sonra genel seçim yapmak AK Parti açısından arzu edilebilir bir durum değil. Niye, çünkü yerel seçimlerde her zaman AK Parti biraz daha düşük oy alır."

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    Etiketler:
    erken seçim, MHP, AK Parti, İbrahim Uslu, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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