İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Hürriyet'ten Aysel Alp'in aktardığına göre, 26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİLİ KONCUK: B VE C PLANLARIMIZ HAZIR
CHP'li Özel'in ifadelerinin ardından açıklama yapan İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, şunları söyledi:
Ama YSK buna rağmen ‘İYİ parti seçimlere giremez' derse tüm vatandaşlarımız şunu bilsin, İYİ partinin başarısından korkulduğu için bu karar alındığı anlamına gelir. Ama partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız bilsin ki genel başkanımızın dediği gibi, A planımız olduğu gibi B ve C planlarımız da var. İYİ parti her şart altında yapılacak seçimlere girecektir"
SAADET İLE İTTİFAK MI?
Koncuk, "B ve C planlarınız Saadet Partisi ile ittifak mı ya da mevcut bir siyasi parti çatısı altında mı seçime girmek" sorusuna ise şöyle karşılık verdi:
"Önümüzdeki günlerde İYİ Parti Başkanlık divanı ilgili kurullarında bunları değerlendirecek. Gelişmelere uygun olarak B ve C planlarını uygulayacaktır. Ama şunu net olarak söyleyeyim, İYİ partinin seçimlere girmesinin önünde hiçbir engel tanımıyoruz."
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