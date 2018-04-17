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    Meral Akşener

    İYİ Parti seçime girebilecek mi?

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 26 Ağustos'ta erken seçim olursa İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini söyledi. Her şartta seçime gireceklerini belirten İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "YSK bizi engellese de B ve C planlarımız hazır" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Erken seçim çağrısı yapan Bahçeli, tarih verdi: Bu işi uzatmaya gerek yok
    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim çağrısı'nı değerlendiren CHP'li Özel, seçime hazır olduklarını belirterek, "CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli'yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım" dedi.

    Hürriyet'ten Aysel Alp'in aktardığına göre, 26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz" ifadelerini kullandı.

    İYİ PARTİLİ KONCUK: B VE C PLANLARIMIZ HAZIR

    CHP'li Özel'in ifadelerinin ardından açıklama yapan İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, şunları söyledi:

    Müsavat Dervişoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İYİ Parti'den YSK'ya yanıt: Engelleme olursa onun da bir çaresi var
    "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2011 genel seçimleri öncesinde Merkez Parti ile Emine Ülker Tarhan'ın Anadolu Partisiyle ilgili kararları var. Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla milletvekili genel seçimlerine YSK kararıyla katıldılar. Eğer bu YSK, adamına göre değil de hukuka ve içtihatlara göre karar veriyorsa İYİ partinin seçimlere katılmaması diye birşey söz konusu olamaz. Ama birileri altımızdaki koltuklar çekilir endişesi yaşıyorsa ve YSK da birtakım merkezlerin talimatıyla karar verirse o da hukuk dışı bir karar olur. Çünkü yerleşmiş içtihatlar var. Hangi saiklerle İYİ partiyi almayacaklar? Hukuken böyle birşey mümkün değil.

    Ama YSK buna rağmen ‘İYİ parti seçimlere giremez' derse tüm vatandaşlarımız şunu bilsin, İYİ partinin başarısından korkulduğu için bu karar alındığı anlamına gelir. Ama partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız bilsin ki genel başkanımızın dediği gibi, A planımız olduğu gibi B ve C planlarımız da var. İYİ parti her şart altında yapılacak seçimlere girecektir"

    SAADET İLE İTTİFAK MI?

    Koncuk, "B ve C planlarınız Saadet Partisi ile ittifak mı ya da mevcut bir siyasi parti çatısı altında mı seçime girmek" sorusuna ise şöyle karşılık verdi:

    "Önümüzdeki günlerde İYİ Parti Başkanlık divanı ilgili kurullarında bunları değerlendirecek. Gelişmelere uygun olarak B ve C planlarını uygulayacaktır. Ama şunu net olarak söyleyeyim, İYİ partinin seçimlere girmesinin önünde hiçbir engel tanımıyoruz."

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    Etiketler:
    erken seçim, İYİ Parti, YSK, MHP, CHP, Özgür Özel, İsmail Koncuk, Devlet Bahçeli, Türkiye
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