İYİ Parti: Seçimlerin erkene alınmasından mutluluk duyarız

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Baskın seçim talebi İYİ Parti’den duyulan korkunun sonucudur. İYİ Parti seçimlere girmeye ilişkin bütün şartları karşılamıştır. İYİ Parti seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duyar" dedi.

Çıray, partisinin İstanbul il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını 'danışıklı dövüş' olarak gördüklerini belirtti.

© Fotoğraf : MHP İYİ Partili Halaçoğlu'ndan erken seçim tahmini

"Biliyorlar ki 3 Kasım 2019'da normal bir seçim yaparlarsa dolar 7, euro 8.5, benzin 8.5, mazot 8 lira olacaktır ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecektir" diyen Çıray, seçimlerin erkene alınmasından mutluluk duyacaklarını söyledi.

Erken seçim talebine ilişkin, "Bu bir takdiri ilahidir, iyiliğin önünü açıyorlar" ifadesini kullanan Çıray, "Emin olun bu açıklamayı duyduktan sonra muhtemelen sayın genel başkanımız iki rekat şükür namazı kılmıştır" dedi.

'HİÇBİR GÜÇ İYİ PARTİ'NİN SEÇİMLERE GİRMESİNİ ENGELLEYEMEZ'

Çıray, Baskın seçim talebi İYİ Parti'den duyulan korkunun sonucudur. İYİ Parti seçimlere girmeye ilişkin bütün şartları karşılamıştır. İYİ Parti seçimlerin erkene alınmasından büyük bir mutluluk duyar" ifadesini kullandı.

Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.