İYİ Parti: Seçimlerin erkene alınmasından mutluluk duyarız

Çıray, partisinin İstanbul il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını 'danışıklı dövüş' olarak gördüklerini belirtti.
Erken seçim talebine ilişkin, "Bu bir takdiri ilahidir, iyiliğin önünü açıyorlar" ifadesini kullanan Çıray, "Emin olun bu açıklamayı duyduktan sonra muhtemelen sayın genel başkanımız iki rekat şükür namazı kılmıştır" dedi.
'HİÇBİR GÜÇ İYİ PARTİ'NİN SEÇİMLERE GİRMESİNİ ENGELLEYEMEZ'
Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)