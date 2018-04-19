Tezcan: CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu

Erken seçim kararının ardından kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği yorumları yapılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur" dedi. Tezcan, ittifaka kapalı olmadıklarını da sözlerine ekledi.