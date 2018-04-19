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    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan

    Tezcan: CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu

    © AA /
    Politika
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    Erken seçim kararının ardından kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği yorumları yapılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur" dedi. Tezcan, ittifaka kapalı olmadıklarını da sözlerine ekledi.

    Erken seçimle ilgili NTV'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şunları söyledi:

    • CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
      © Fotoğraf : CHP
      CHP'li Tezcan: Erken seçim yönetememenin ikrarıdır
      Yönetemediklerinden erken seçim kararı alındı. AK Parti tek adam peşinde. 15 Temmuz sonrası 20 Temmuz darbesini yaptılar. O günden sonra adım adım tek adım rejimine gidildi. Bunun son aşaması 16 Nisan mühürsüz referandumuydu. OHAL KHK'larıyla fiilen tek adam rejimini uygulamaya başladılar. Bu çerçevede yönetemiyorlar.
    • Ekonomik sıkıntılar yükseldi, dövizin ateşi düşmüyor. Enflasyon ve işsizlik çift haneli rakamlara geldi. Bu nedenle hep bir arayış içindeler. Her geçen gün daha kötüye gidecek iş. 2019'a kadar problemleri çözebileceklerine inansalar zamanında seçim yapıyoruz diyeceklerdi. Türkiye içeride ve dışarıda ciddi krizlerin yaşandığı bir duruma geldi. Baskın seçim bu ama şikayet anlamında söylemiyoruz.

    'BAHÇELİ TEK ADAM REJİMİNİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Güven Yılmaz
      Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yorumu: Ana aktörü bekleyin, o sözcüydü
      Sayın Devlet Bahçeli tek adam rejiminin sözcülüğüne soyunmuştur. 26 Ağustos telafuz edildiği an 'hodri meydan' dedik. Türkiye bu problemden çıkmak zorunda dedik. 24 Haziran dediler, Meclis karar verir deme tenezzülünde de bulunmadı. Meclis'in üzerinde olduğunu ima eder bir dil kullandı. 24 Haziran'a meseleyi seçerek güya muhalefeti hazırlıksız yakalayarak işi kotarma düşüncesine girdiler. Biz bu tabloda baskın seçim yapmak da isteseler baskın seçim onları basacak.
    • Adaylık konusunda tarih bizi sıkıştırmadı. Biz hodri meydan dedik. Biz seçime hazırız. Ama kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Erken seçim, baskın seçim yapacaksın. OHAL şartları altında seçime sokamazsınız. Seçim olmasın demiyorum ama bu seçimi zedelemeyin. Bu seçime gölge düşürür. Bugünden itibaren OHAL'i kaldıralım.

    'SEÇENEKLERİMİZ ÇOK GENİŞ'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Evrim Aydın
      'Erken seçimde CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olabilir'
      Biz adaylık konusunda avantajlı konumdayız. Tek adam koalisyonunun bir adamı var başka seçeneği yok. Birinci turda da ikinci turda da aday Erdoğan olacak. Biz öyle değiliz. Millet her gün 5 sefer TV'lerde konuşup hakaret eden cumhurbaşkanı istemiyor. Sandık geldi, bir huzura kavuşalım. Bizim seçeneklerimiz çok geniş, aday konusunda sıkışmadık. Farklı kesimlerin de gönlünü hoş tutacak bir cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Birinci turda kim kazanırsa eyvallah. İkinci tura kalırsa demokrasi etrafında uzlaşanlar bir araya gelirler. Birinci turda da tek aday etrafında toplanılabilir.
    • Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur. Gönlümden geçen isim genel başkanımızdır. Ama adayımız Kılıçdaroğlu'dur deme yetkim yok. Bu benim gönlümden geçendir. Bu mesele sadece birini aday yapma meselesi değildir. Bu mesele sonuç alma meselesidir. En kısa sürede adayımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde belirleyeceğiz. PM bir karar verecek bu konuda. Bizim için 2 günlük bir iştir.

    'İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİZ'

    • Barajı kaldıralım dedik kabul etmediler. Arkasından dolaştılar. İttifak yasasıyla MHP için barajı kaldırdılar. Barajın diğer partiler için da sıfırlanması lazım. Hiçbir ittifaka kapıyı kapatmıyoruz. Ön şartımız yok, mutlaka ittifak olacak diye bir şartımız da yok.

    'YSK, YÜKSEK SABOTAJ KURULU'NA DÖNÜŞÜR'

    • Bu tartışmaya YSK'nın sebebiyet vermesini dahi ayıp görüyorum. Türkiye sanki ilk defa seçim yaşıyormuş gibi. YSK, 1960'tan sonra yargı denetiminde kuruldu. YSK'nın içtihatları var, İYİ Parti bunlara bakıldığında seçimlere girme hakkına sahip. Bu ayıp YSK'nındır. Bu ayıba izin verirse YSK, yüksek sabotaj kuruluna dönüşür.

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    Etiketler:
    erken seçim, AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Tezcan, Türkiye
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