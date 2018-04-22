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    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan

    CHP Sözcüsü Tezcan: Pehlivan tefrikası yazma niyetimiz yok, tarih yazma niyetimiz var

    © Fotoğraf : CHP
    Politika
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (35)
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    CNN Türk'te konuşan CHP'li Tezcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusu üzerine "Pehlivan tefrikası yazma niyetimiz yok, tarih yazma niyetimiz var. Huzura, adalete, barışa ihtiyacımız var. Toplumsal barış projesini inşa edecek bir ittifaka ihtiyaç var" dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN TÜRK'te Hafta Sonu programına katılarak Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

    Tezcan'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

    • Kadınlar siyasette erkekleşmeden yer almalı. (İYİ Parti Genel Başkanı) Meral Akşener, bu ikisini dengelemiş bir isim. Değerli bir siyasetçi.
    • ('Şartlar gerektirirse Akşener'e oy verir misiniz?' sorusuna) Bugünün yemeğini bugün, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız ve demokratik bir yarış olacak. Sonrasında ne olur, konuşacağız…
    • Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA / Seyhan Kırıcı
      CHP, yarın İYİ Parti, pazartesi Saadet Partisi ile görüşecek
      ('CHP kazanırsa parlamenter sisteme geri dönülür mü?' sorusuna) Sandıkta milletin bize 400 vekil vermesi lazım. Millet vermezse biz yönetmeyecek miyiz? Enflasyon iki haneli, dolar 4 lirayı geçti. Biz bunu yaparken bu sistemde bile Meclis'in yetkilerini devreden çıkartmayacağız. Meclis'i etkin çalıştıracağız. Kuvvetler ayrılığına uygun çalıştıracağız. Bağımsız bir yargı tesis edeceğiz. Sivil toplumu karar alıp uygulayabilir hale getireceğiz.
    • Didem Engin
      © AA /
      CHP'den cumhurbaşkanlığına ikinci aday
      ('Partiden cumhurbaşkanı adayları çıktı. Sizle istişare ettiler mi?' sorusuna) Yok. "Sayın genel başkan aday olmazsa talibiz" dediler. Niyet beyanında bulunurlar ama bizde süreç bellidir. Kılıçdaroğlu tüm partinin kabul ettiği isimdir. Bizde en uygun isim sayın Kılıçdaroğlu'dur. Gönlümden geçen odur. Ama benim aklımdan geçen herkesin aklından geçmeyebilir. Genel başkanın aklından da geçmeyebilir. Ama biz tek bir adaya endeksli değiliz. Cumhur ittifakı denilen, benim 'Cumhuru bölme ittfakı' dediğim itifakta tek bir aday var, sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan. Seçenekleri yok. Bir seçime sadece kazanmak için girilmez. Kazanmak ve kazandıktan sonra ülkenin temel meselerini çözmlek için adım atmak ikinci adımdır. Biz de sayın genel başkanımızın bütün süreci kendi ikbali üzerinden tarif ettiği bir durum yok. Neden adaylık açıklamıyor diyorlar. Bu en kolay şey. Çıkar ve açıklar. Ama biz bir hayır buluşmasını temsil etmek zorundayız. Kutuplaşmadan uzaklaşmak, birliği sağlamak zorundayız. Biz hayır bloğunun, hayır demediği için pişman olmuşları da kapsayacak şekilde aday belirleyip sistemin çalışmasını sağlayacağız.
    • ('Daha çok AK Partili'den oy almayı düşünüyorsunuz…' sorusuna) Evet. (…) Araştırmalara göre referandumda evet demiş olanların yüzde 10'u pişman. Bizim bu çerçevede hazırlık yapmak gibi bir görevimiz var. Ekmeleddin İhsanoğlu o dönem için yanlış bir isim değildi.
    • CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
      © AA / Gökhan Balcı
      CHP'li Altay'dan Bozdağ'a yanıt: Tozkoparan değil, başpehlivan çıkaracağız
      ('Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa siyaseten iddiasını kaybetmiş olmaz mı?' sorusuna) Pehlivan tefrikası yazma niyetimiz yok, tarih yazma niyetimiz var. Huzura, adalete, barışa ihtiyacımız var. Bunun için de siyasetin kutuplaşmasını reddediyoruz. Birinci turda aday seçilir ona göre yürürüz. Parlamento seçimleri de var. Bu çerçevenin sağlıklı işleyebilmesi için Meclis seçimlerinde de ittifakı ortaya çıkarıyor. "İlkeler ittifakı" diye sayın genel başkanımız söyledi. Toplumsal barış projesini inşa edecek bir ittifaka ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı adayını da bu göreve uygun şekilde düşünüp sandıktan çıkma kombinasyonlarını da hesap ederek yürümek mümkün. Ben 25 Haziran sabahı ikinci tura kalsa bile ben Türkiye'nin bambaşka bir sabaha uyanacağına inanıyorum… Veya birinci turda biter bu iş.

    (Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ "Kılıçdaroğlu eğer diyorsa 'ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım" demiş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan, biz baş pehlivan çıkaracağız" yanıtını vermişti.)

    • Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül
      © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
      Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül, şimdilik adaylarımız arasında değil
      ('Sayın Akşener ikinci tura kalırsa destekler misiniz?' sorusuna) İkinci tura, birlikte hareket eden adaylar kalırsa tabii ki destekleyeceğiz. Sayın Akşener de olabilir başka bir aday da olabilir.
    • ('Diyelim ki eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aday oldu ve ikinci tura kaldı. Destekler misiniz sayın Gül'ü?' sorusuna) Biz belirtilen şartlar içinde üstünde uzlaşılan adaylardan ikinci tura kim kalırsa destekleriz. E doğal olarak partiler içerisinde ilkeler ittifakı yaptığınız adayı desteklersiniz. Demokrasiden yana olan adayı destekleriz.

    Bu arada Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'CHP'nin masasında şu üç formül var' başlıklı yazısının ilk bölümünde şunları yazdı:

    "1- İLHAN KESİCİ FORMÜLÜ

    Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

    - Kimse 'CHP’li değil' diyemez. Adam CHP’nin milletvekili…

    - Ekonomiden anlıyor.

    - Sağ kesimle bağı var.

    - Sivas ellerinde sazı çalınıyor.

    - Halk dilini iyi biliyor.

    - Belirlibir sempati uyandırabilir.

    *

    Gazeteci-yazar Ahmet Hakan
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Ahmet Hakan: CHP'nin doğru dürüst bir aday çıkarması pek mümkün gözükmüyor
    2- MERAL AKŞENER FORMÜLÜ

    Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

    - İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir.

    - Ülkücü bir geçmişi var.

    - Atatürkçülüğü tartışılmaz.

    - CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir.

    - AK Parti tabanına itici gelmez.- İddialı ve iddiacı…

    *

    3- MUHARREM İNCE FORMÜLÜ

    Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

    - Meydanları coşturabilir.

    - Popülizm yapma kapasitesi fevkalade.

    - Polemik yapma kapasitesi fazla.

    - Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir.

    - Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor.

    -Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (35)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, CHP, AK Parti, İlhan Kesici, Ahmet Hakan, Bülent Tezcan, Meral Akşener, Engin Altay, Abdullah Gül, Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
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