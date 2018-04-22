CHP Sözcüsü Tezcan: Pehlivan tefrikası yazma niyetimiz yok, tarih yazma niyetimiz var

CNN Türk'te konuşan CHP'li Tezcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusu üzerine "Pehlivan tefrikası yazma niyetimiz yok, tarih yazma niyetimiz var. Huzura, adalete, barışa ihtiyacımız var. Toplumsal barış projesini inşa edecek bir ittifaka ihtiyaç var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN TÜRK'te Hafta Sonu programına katılarak Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Tezcan'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

Kadınlar siyasette erkekleşmeden yer almalı. (İYİ Parti Genel Başkanı) Meral Akşener, bu ikisini dengelemiş bir isim. Değerli bir siyasetçi.

('Şartlar gerektirirse Akşener'e oy verir misiniz?' sorusuna) Bugünün yemeğini bugün, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız ve demokratik bir yarış olacak. Sonrasında ne olur, konuşacağız…

© AA / Seyhan Kırıcı CHP, yarın İYİ Parti, pazartesi Saadet Partisi ile görüşecek



© AA / CHP'den cumhurbaşkanlığına ikinci aday



('Daha çok AK Partili'den oy almayı düşünüyorsunuz…' sorusuna) Evet. (…) Araştırmalara göre referandumda evet demiş olanların yüzde 10'u pişman. Bizim bu çerçevede hazırlık yapmak gibi bir görevimiz var. Ekmeleddin İhsanoğlu o dönem için yanlış bir isim değildi.

© AA / Gökhan Balcı CHP'li Altay'dan Bozdağ'a yanıt: Tozkoparan değil, başpehlivan çıkaracağız

(Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ "Kılıçdaroğlu eğer diyorsa 'ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım" demiş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan, biz baş pehlivan çıkaracağız" yanıtını vermişti.)

© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül, şimdilik adaylarımız arasında değil

('Diyelim ki eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aday oldu ve ikinci tura kaldı. Destekler misiniz sayın Gül'ü?' sorusuna) Biz belirtilen şartlar içinde üstünde uzlaşılan adaylardan ikinci tura kim kalırsa destekleriz. E doğal olarak partiler içerisinde ilkeler ittifakı yaptığınız adayı desteklersiniz. Demokrasiden yana olan adayı destekleriz.

Bu arada Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'CHP'nin masasında şu üç formül var' başlıklı yazısının ilk bölümünde şunları yazdı:

"1- İLHAN KESİCİ FORMÜLÜ

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- Kimse 'CHP’li değil' diyemez. Adam CHP’nin milletvekili…



- Ekonomiden anlıyor.

- Sağ kesimle bağı var.

- Sivas ellerinde sazı çalınıyor.

- Halk dilini iyi biliyor.

- Belirlibir sempati uyandırabilir.



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© AFP 2018 / Ozan Köse Ahmet Hakan: CHP'nin doğru dürüst bir aday çıkarması pek mümkün gözükmüyor

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir.

- Ülkücü bir geçmişi var.

- Atatürkçülüğü tartışılmaz.



- CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir.

- AK Parti tabanına itici gelmez.- İddialı ve iddiacı…



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3- MUHARREM İNCE FORMÜLÜ

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- Meydanları coşturabilir.

- Popülizm yapma kapasitesi fevkalade.

- Polemik yapma kapasitesi fazla.

- Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir.

- Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor.

-Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder."