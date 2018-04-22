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    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener

    CHP, İYİ Parti iddiasını doğruladı: Demokrasinin kazanması için 15 vekilimiz istifa etti

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li vekilin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen ve iddiayı doğrulayan CHP Grup Başkanvekili Altay bu iddiayı doğruladı. Ardından söz alan CHP Sözcüsü Tezcan da vekillerin istifasının Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gerçekleştiğini vurguladı.

    İYİ Parti'nin 24 Haziran'daki erken seçime dahil olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürerken bugün CHP'nin TBMM'de dzüenleyeceği basın toplantısı öncesi 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

    Bu iddiadan kısa süre sonra tatil olmasına rağmen TBMM'de gazetecilerin karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da TBMM'de yaptığı basın açıklamasında bu haberi doğruladı. 15 vekilin 'demokrasi için' İYİ Parti'ye geçme kararı aldığını duyuran Altay, vekillerin 'demokrasiye yönelik gaspa zırh olduklarını' söyledi: "Erdoğan anayasayı kanunları çiğnemek konusunda tereddüt göstermiyor. Türkiye'nin bütün kurumlarını yönetmeyi bir alışkanlık haline getirdi. Seçimlere katılabilecek partiler bellidir. YSK'nın hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile görüş İyi Parti tarafından olumlu olmasına rağmen karar alınaması siyasidir.

    Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı arayışımızı sürdüreceğiz. YSK'nın değerli üyelerinin OHAL baskısına maruz kalmamalarını istiyoruz. Demokrasi herkes için. Bu sebeple demokrasinin kazanması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla 15 milletvekili partimizden istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar."

    İstifa ederek İYİ Parti'ye katılan milletvekilleri ise şunlar: Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

    Ardından söz alan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da şunları söyledi: "15 milletvekilimiz genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın katılmasına gerek olmadan İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkının varolduğunu herkes biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar."

    15 CHP’li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle, 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaşacak ve TBMM grubu olarak cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek.

     

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