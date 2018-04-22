HDP'li Pir, Rudaw'ı yalanladı: Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar verilmediğini söyledim

Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selahattin Demirtaş olur" dedi.
"Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumunda onu destekler misiniz?" sorusuna da Pir şu yanıtı verdi: "Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a karşı onu destekleriz."
'TARTIŞILAN İSİMLER ARASINDA DEMİRTAŞ'IN DA ADI GEÇİYOR DEDİM'
Öte yandan Pir, Rudaw'ın haberinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada bu ifadeleri yalanladı: "Rudaw Tv'de partimizin yetkili organlarının Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak tartışılan isimler arasında elbette Sn Demirtaş'ın da adı geçiyor, dedim."
Rudaw Tv'de partimizin yetkili organlarının Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak tartışılan isimler arasında elbette Sn Demirtaş'ın da adı geçiyor, dedim.— Ziya Pir (@ziyapir) April 22, 2018
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