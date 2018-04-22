HDP'li Pir, Rudaw'ı yalanladı: Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar verilmediğini söyledim

Rudaw sitesi, HDP'li Pir'in kendi yayınlarına bağlanarak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarını açıkladığını, bu adayın da eski Eş Genel Başkanı Demirtaş olduğunu söylediğini aktardı. Ancak Pir, Twitter'dan açıklama yapıp bu yönde kesin bşr ifade kullanmadığını söyledi.

© AFP 2018 / Ozan Köse HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş mı olacak?

Rudaw'ın 'HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş' başlıklı haberine göre haber bülteni yayınına bağlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, HDP'nin seçimlerde ismi geçen partilerle (CHP- Hüda-Par) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selahattin Demirtaş olur" dedi.

"Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumunda onu destekler misiniz?" sorusuna da Pir şu yanıtı verdi: "Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a karşı onu destekleriz."

'TARTIŞILAN İSİMLER ARASINDA DEMİRTAŞ'IN DA ADI GEÇİYOR DEDİM'

Öte yandan Pir, Rudaw'ın haberinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada bu ifadeleri yalanladı: "Rudaw Tv'de partimizin yetkili organlarının Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak tartışılan isimler arasında elbette Sn Demirtaş'ın da adı geçiyor, dedim."

Rudaw Tv'de partimizin yetkili organlarının Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak tartışılan isimler arasında elbette Sn Demirtaş'ın da adı geçiyor, dedim. — Ziya Pir (@ziyapir) April 22, 2018

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