Fakıbaba: Bu ittifak sadece CHP ve İYİ Parti arasında olmayacak, yarın başka şeylerin çıktığını da göreceğiz

Söz konusu katılımın başarı sağlamayacağını belirten Fakıbaba, şunları söyledi: "Türkiye'nin doğasından çıkan bir ittifak olmadığını değerlendiriyor ve inanıyorum. Neticenin başarılı olacağına inanmıyorum bir defa doku uyuşmazlığının olacağını görüyorum. Bence bu ittifak sadece CHP ve İYİ Parti arasında olmayacak, yarın başka şeylerin çıktığını da göreceğiz. Netice ne olursa olsun Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin, yeni Türkiye'nin başında biz onu lider olarak göreceğiz, Türk halkı böyle istiyor."
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