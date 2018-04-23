HÜDA PAR seçim için YSK'ya başvurdu

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran'da seçime girebilecek partiler arasında yer almayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hem teşkilatlanma şartı hem de büyük kongresini gerçekleştirmiş olma şartını yerine getirmiş olmamıza rağmen bu yıl açıklanan listede ismimiz yoktu. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık" dedi.
Sabah saatlerinde CHP'yi ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha sonra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Yapıcıoğlu, ortak açıklama yaptı.
Karamollaoğlu, görüşme esnasında memleket meselelerinin gündeme geldiğini söyleyerek, "Ama bir görüşme tarzında oldu. Kendilerinin seçime girme konusunda bir takım maalesef sıkıntılarının olduğunu duyduk. Bundan önceki seçimlere giren bir partinin genel seçimlerde birden bire seçime girecek partiler arasında sayılmamış olmasını da hayretle karşıladım. Çünkü geçmişte seçimlere girmişler. Ümit ederim ki bu problem çözülür. İYİ Parti'ninki çözüldü. Seçimin adil olması, seçime girme hakkı olan partilerin bu haklarını kullanmaları ile daha sağlam olur" dedi.
'HEM TEŞKİLATLANMA ŞARTINI YERİNE GETİRDİK HEM DE BÜYÜK KONGREMİZİ YAPTIK'
Yapıcıoğlu da, YSK'nın daha önce seçime girme yeterliliği bulunan partilerin listesini açıkladığını belirterek, şunları söyledi:
"9 partinin seçime girebileceği belirtilmişti. Bunların arasında HÜDA PAR yoktu. Fakat 2012 yılının Aralık ayında kurduğumuz partimiz 2014 mahalli seçimlerde parti olarak katılma hakkı elde etmişti. Bundan başka geçen sene Ocak ayında YSK'nın seçimlere katılma yeterliliğine sahip partilerin ilan edildiği listede yine partimizin ismi vardı. Hem teşkilatlanma şartı hem de büyük kongresini gerçekleştirmiş olma şartını yerine getirmiş olmamıza rağmen bu yıl açıklanan listede ismimiz yoktu. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık. Daha önce dilekçemizi vermiştik. Bugün bir dilekçe daha verdik."
Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız Erdoğan mı olacak?" sorusuna, "Bizim şu anda açıkladığımız bir adayımız yoktur. Şu anda hangi adayı destekleyeceğiz veya aday çıkarıp çıkarmayacağımız konusunda bir açıklamamız yoktur. Öncelikle seçimlere parti olarak katılma yeterliliğimizin YSK tarafından biz tescil edilmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra gerekli açıklamaları yaparız" şeklinde cevap verdi.
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