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    Ermenistan'daki protesto harekatının lideri Nikol Paşinyan

    Ermenistan’da muhalefet lideri Paşinyan: Başbakan olmaya hazırım

    © REUTERS / Gleb Garanich
    Politika
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    Ermenistan’da eski Başbakan Serj Sarkisyan’ı istifaya zorlayan protesto harekatının lideri Nikol Paşinyan, halkın ona böyle bir görev vermesi durumunda başbakan olmaya hazır olduğunu belirtti.

    Eski Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan
    © REUTERS / Vahram Baghdasaryan
    Ermenistan Devlet Başkanı, hükümetin istifasını kabul etti
    Başkent Erivan’daki basın brifinginde konuşan Paşinyan, “Eğer halkımız bana böyle bir sorumluluk verirse başbakan olmaya hazırım. Böyle olacağı yönünde güçlü bir ihtimal var” dedi. Muhalif lider, seçmenlerin yüzde 90’ının onu desteklediğinden emin.

    'CUMHURİYET PARTİSİ DÖNEMİ SONA ERDİ'

    Başbakanlık görevine bir halk temsilcisinin gelmesi gerektiğinin altını çizen Paşinyan, “Cumhuriyet Partisi dönemi sona erdi” dedi.

    Geçiş hükümetiyle ilgili görüşmelerde sadece mevcut Başbakan Vekili Karen Karapetyan ile konuşmak istemediğini kaydeden muhalif lider, “Biz Cumhuriyet partisi ile konuşacağız. Görüşmelere başbakan vekili dışında parlamento başkanı ve parlamentodaki çoğunluğun lideri de katılmalı” ifadelerini kullandı.

    'PARLAMENTER YA DA BAŞKANLIK SİSTEMİ OLABİLİR'

    Geçiş hükümetin temel görevinin, önümüzdeki 2-3 ayda yapılacak erken seçimlere hazırlık çalışmaları olduğunu söyleyen Paşinyan, yönetim sisteminin hangi şekilde olacağının öneminin olmadığını belirterek, “Ülkede parlamenter de başkanlık sistemi de olabilir” dedi.

    Devrimi mantıklı sona getirinceye kadar gösterilere ara verme niyetinde olmadıklarını dile getiren Paşinyan, eski ülke yöneticilere karşı kavuşturmaların olmayacağını kaydederek, “İktidarın barışçıl biçimde transfer edileceğini umuyoruz ve bu konu üzerinde çalışıyoruz” diye ekledi.

    Batı, Rusya veya İran yanlısı olmadıklarını söyleyen Paşinyan, “Herhangi bir ülkeyle ilişkileri, başka ülkelerle ilişkilere zarar vererek geliştirme niyetinde değiliz. AB, Rusya ve ABD ile ilişkiler bizim için önemli. Ama bunlarla ilişkiler, diğerlere zarar verecek şekilde geliştirilmeyecek” diye açıkladı.

    Ermenistan’daki Rus askeri üssüne de değinen muhalif lider, “Halihazırda bununla ilgili bir sorunumuz olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü sadece Türkiye değil Azerbaycan’la olan sınırımızı da koruma konusunda büyük sorunlarımız var. Gerçek şu ki Ermenistan’ın şu anda tüm sınırları korumaya yeterli ordusu yok. Bu, iktidarda kim olursa olsun tüm Ermeni hükümetlerinin dikkate alması gereken politik bir gerçeklik” ifadelerini kullandı.

    Rusya’yla ilişkilerin çok önemli olduğunu söyleyen Paşinyan, “Biz dost, kardeş ülkeleriz. Ama bu, sorun olmadığı anlamına gelmez. İktidara gelirsek bu sorunları çözme niyetindeyiz” dedi.

    Muhalif lider, “Ermenistan-Rusya ilişkileri, Ermeni halkının çıkarlarından hareketle inşa edilmeli” diye kaydetti.

    İktidara gelmeleri durumunda ani jeopolitik harekette bulunma niyetinde olmadıklarını dile getiren Paşinyan, “Partimiz hiçbir zaman Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çıkması gerektiğini söylemedi. Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkış da sadece referandum yoluyla gerçekleşebilir” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Nikol Paşinyan, Serj Sarkisyan, Ermenistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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