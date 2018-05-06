Karamollaoğlu 100 bin imzayı geçti: 'Hedef sadece İstanbul'dan 200 bin'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan imza sayısını geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olması için gereken 100 bin imzaya ulaştı.

© AA / Muhammed Selim Korkutata Karamollaoğlu: 100 bin değil en az 500 bin imzayla adayımızı belirleyeceğiz

Milli Gazete’de yer alan habere göre imza sürecinin 3. gününde bu sayıya ulaşan Karamollaoğlu için "Sadece İstanbul'dan 200 bin imza hedefleniyor. Türkiye genelinde ise 500 bin imza toplanacağı ifade ediliyor" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan sürecin ilk gününde 100 bin imzayı toplayan Akşener için verilen imzalar 175 binin üzerine çıkarken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 28 bin 606 ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 768 oyda kaldı.

4 Mayıs’ta başlayan imza süreci, 9 Mayıs günü akşam saat 20.00'a kadar devam edecek.