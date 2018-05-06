İnce diğer cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim."

Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim. — Muharrem İNCE (@vekilince) May 6, 2018

​Öte yandan İnce, AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklayacağı İstanbul İl Kongresi'yle ilgili de şu paylaşımı yaptı:

AKP’nin ilçe kongrelerini bile canlı yayınlayan televizyon kanalları dün Yalova’daki muhteşem mitingimizi canlı yayınlamadı. Bu medya düzeniyle de çarpışa çarpışa geleceğiz. Saray talimatıyla muhalefete medya ambargosu devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız! — Muharrem İNCE (@vekilince) May 6, 2018

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