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    Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor

    Politika
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (244)
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki erken seçimin manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde konuşuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler. Yılmadık, yıkılmadık. Mücadeleden bir adım geri durmadık. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık.
    • Ekonomide en büyük rakamları yakaladığımız halde şer cephesi harekete geçti. Milletin emanetini çiğnetmedik, hainlerin planlarını başlarına çaldık.
    • Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Siz o gece ölümü öldürdünüz. Şehitler tepesini boş bırakmadık, boş bırakmayacağız.
    • Yerli bir duruşun, milli bir siyasetin kavgasını verdiğimiz bu yolda milletimizle birlikte yürüdüğüm için bahtiyarım.
    • Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak Türkiye'yi 5 cent'e muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak demektir.
    • Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldubittiler yapmak mümkün değildir.
    • Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız. Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız.
    • Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik.
    • 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak. Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak.
    • Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek.

     

     

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (244)
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