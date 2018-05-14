Kayıt
13:29 14 Mayıs 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 19°C
Canlı Yayın
    Arama
    Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur

    © AA /
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Çavuşoğlu, basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirtip "Doğru habercilik yapan medya kuruluşları, toplumu aydınlatmak suretiyle yalan ve çarpıtmalarla dolu haberleri etkisiz kılarak demokrasiye katkı sunar. Basının vatandaşın gözü, kulağı ve sesi olması, vatandaşın demokratik haklarının adeta güvencesidir" dedi.

    Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
    © AA / Aytuğ Can Sencar
    'Batı lider eksikliği çekiyor' diyen Çavuşoğlu: Dünyada 1. sırada Erdoğan var, yanına Putin'i katabiliriz
    Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu ve İŞKUR'un iş birliğiyle Topkapı'da bir otelde düzenlenen ‘Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı' sertifika töreninde katıldı.

    Kursu tamamlayan gençlerin, gazetecilik alanında aldıkları eğitime uygun olarak istihdam edilmelerinin hedeflendiğini dile getiren Çavuşoğlu şöyle devam etti:

    ‘ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE HÜKÜMET OLARAK TÜRKİYE'NİN HER ALANDA GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMASI İÇİN ÇALIŞIP ÇABALIYORUZ. BU ÇABAMIZIN MEDYA ALANINI KAPSAMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

    "Böylelikle medyamız daha nitelikli iş gücüne sahip olacak. Bu amaçla görev alanımda bulunan Basın İlan Kurumu'muz ve paydaş olan İŞKUR eliyle gençlerimizin yanında olduğumuzu, onları her zaman destekleyeceğimizi ifade etmek isterim. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümet olarak, Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olması için çalışıp çabalıyoruz. Bizim bu çabamızın medya alanını kapsamaması düşünülemez. Güçlü Türkiye'ye, güçlü medya yaraşır. Zira basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Doğru habercilik yapan medya kuruluşları, toplumu aydınlatmak suretiyle yalan ve çarpıtmalarla dolu haberleri etkisiz kılarak demokrasiye katkı sunar. Basının vatandaşın gözü, kulağı ve sesi olması, vatandaşın demokratik haklarının adeta güvencesidir."

    Hakan Çavuşoğlu
    © AA / Aytuğ Can Sencar
    Çavuşoğlu: 42 asgari ücretle sıfır otomobil almak mümkün
    ‘MESLEĞİNİ ONURU VE HAKKIYLA YERİNE GETİREN HER BASIN MENSUBUNU, KARANLIK ALGI OPERASYONLARINA, ÇARPITMALARA KARŞI TEMİNAT OLARAK GÖRÜYORUZ'

    Başbakan Yardımcısı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Her zaman doğru ve güvenilir bilgilere ulaşması bakımından mesleğini onuruyla, hakkıyla yerine getiren her basın mensubunu, karanlık algı operasyonlarına, çarpıtmalara karşı bir teminat olarak görüyoruz. Yalan ve çarpıtmalarına medyayı alet edenlerin milleti hedef aldığı propaganda silahını boşa çıkartmak, demokrasimizin güçlü kılınması için hayati önem taşımaktadır"

    ‘ESKİ TÜRKİYE'NİN MEDYASI TARAFINDAN ATILAN MANŞETLER, ALGI OPERASYONLARININ AKIBETİNİ GÖSTERMESİ BAKIMINDAN MANİDARDIR'

    Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, 16 Nisan 2017 tarihli referandumda milletin verdiği kararın bir neticesi olarak, Türkiye'de yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanacağını hatırlattı.

    Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
    © AA /
    Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Afrika'daki kardeşlerimize balık tutmasını bile öğretmemişler
    Bu sistem değişikliğinin milletin onayıyla Türkiye'yi eski sistemin ağırlıklarından kurtaracağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    "Eski Türkiye'nin medyası tarafından atılan manşetler, algı operasyonlarının akıbetini göstermesi bakımından manidardır. Millet atılan iftiralara, yalanlara, çarpıtmalara ve algı operasyonlarına göre değil, yüce gönlünde makes bulan eşsiz değerlere göre karar vermektedir. İşte bugün 24 Haziran seçimleri için 'Ya diktadan yana ya demokrasiden yana tavır koyacağız.' diyen ana muhalefet liderinin göremediği hakikat budur. Milletin gönlünde yer etmiş, girdiği her seçimde milletten büyük destek ve onay almış bir Cumhurbaşkanı hakkında 'diktadan' bahsetmek, bu milletin ferasetine meydan okumaktır. Millet kendi aklıyla dalga geçenlere gereken cevabı sandıkta verecek, algı operasyonlarına boyun eğmediğini bir kez daha gösterecektir."

    Türkiye'de basın özgürlüğü
    © AFP 2018 / Ozan Kose
    Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Basın özgürlüğü batı merkezli olarak ele alınıyor
    ‘MEDYAMIZ ZİHİNLERİ BULANDIRMAK, İNSANIMIZA HÜKMETMEK İSTEYENLERE KARŞI UYANIK OLDUĞU MÜDDETÇE, MESLEĞİ ONURUYLA YAPAN GAZETECİLER VAR OLDUĞU SÜRECE HER TÜRLÜ PROPAGANDA SİLAHI BOŞA ÇIKARTILACAKTIR'

    Güçlü Türkiye ile baş edemeyeceklerini görenlerin, yalanla, iftirayla, kara propaganda ile netice alamayacaklarının aşikar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Güçlü Türkiye'nin, iftiralara ve yalanlara boyun eğmeyecek bir ülke olduğunu tüm dünya bilmelidir. Böylesine önemli bir değişimin gerçekleştiği dönemde, medyaya düşen sorumluluk büyüktür. Medyamız zihinleri bulandırmak, insanımıza hükmetmek isteyenlere karşı uyanık olduğu müddetçe, mesleği onuruyla yapan gazeteciler var olduğu sürece her türlü propaganda silahı boşa çıkartılacaktır" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Erkek vekilden, kadın vekile: Çirkin şey
    Etiketler:
    Medya, Gazetecilik, basın, Basın İlan Kurumu, İŞKUR, Hakan Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    'Cumhurbaşkanım istediği için bırakıyorum' diyen Sofuoğlu, pistlere veda etti
    Karikatür
    Liberman'dan Esad'a: İranlıları Suriye'den defedin
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam