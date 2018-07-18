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08:24 19 Temmuz 2018
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    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan

    CHP'den AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'a: Siz kendi işinize bakın

    © Fotoğraf : CHP
    Politika
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 'CHP'nin hiçbir zaman dışarıdan dizayn edilecek bir parti olmadığını, bundan sonra da olmayacağını' söyledi.

    Mahir Ünal
    © AA / Raşit Aydoğan
    AK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu, tarihin çöplüğünde yerini almıştır
    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yaptığı açıklamada, bugünkü açıklamasında Kılıçdaroğlu için 'ahlaksız' ifadelerini kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'la ilgili olarak "Ünal'ın bu hastalıklı dili acilen tedaviye muhtaçtır" dedi ve CHP'nin 'ahlak tavsiyesine ve değerlendirmesine ihtiyacının olmadığını' bildirdi.

    Ünal'ın Kılıçdaroğlu için "Tarihin çöplüğündeki yerini aldı" sözlerini de hatırlatan Tezcan, şöyle devam etti:

    "Şunu unutmasın ki AK Parti Sözcüsü, tarihin çöplüğü diktatörlerin yeridir. Tarihin çöplüğünde kimin olduğunu arıyorsa kimin sözcülüğünü yaptığına baksın. Adalet için 435 kilometre yürüyenin tarihteki yeri şeref locasıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü, demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle tarihteki şeref locasındaki yerini daha şimdiden ayırtmıştır. Erdoğan, darbe önlendikten sonra 4 gün Ankara'ya gelememiştir. Genel Başkanımız ilk günden itibaren 15 Temmuz darbe girişimine kararlı bir karşı duruş göstermiştir ve onun talimatıyla CHP'li milletvekilleri TBMM'ye gidip bombaların altına başını sokmuştur."

    Mahir Ünal
    © AA / Halil Sağırkaya
    AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na 20 Temmuz tepkisi
    'İÇİMİZDEKİ DEMOKRASİ YARIŞINI ANLAYAMAZSINIZ'

    Kılıçdaroğlu'nun her türlü darbeye karşı demokrasiyi savunduğunun altını çizen Tezcan, "Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı da 20 Temmuz sivil darbesine karşı da ilk günden beri kararlı bir direniş göstermiş, demokratik duruşunu sergilemiştir" diye konuştu.

    Tezcan, Mahir Ünal'ın konuşmasında CHP'li üye ve delegelere de tavsiyede bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Mahir Ünal'a sesleniyoruz, bizim üyemiz ve delegemize tavsiyede, telkinde bulunmak, akıl vermek senin haddine düşmez. CHP, saray darbelerinin partisi değildir. Hiçbir CHP'li Erdoğan'ın sözcüsünün tavsiyesine ve telkinine muhtaç değildir. Siz, bizim içimizdeki demokrasi yarışını anlayamazsınız çünkü demokrasi özürlü bir kültürün temsilcisisiniz. CHP içinde yaşanan demokrasi kültürüne dil uzatmaya kalkmayın. CHP hiçbir zaman dışarıdan dizayn edilecek bir parti olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Siz kendi işinize bakın."

     

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Mahir Ünal, Bülent Tezcan
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