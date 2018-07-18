Birleşmiş Milletler'den OHAL açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Haq, Türkiye'de olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasıyla ilgili 'tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmenin iyi olacağı' temennisinde bulundu.

© Fotoğraf : Twitter Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Türkiye'de OHAL'in tekrar uzatılmaması kararından söz ederken şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur."

Daha önce mart ayında Ankara'ya ''OHAL derhal kaldırılsın'' çağrısı yapmış olan BM, mayıs ayında da 'OHAL koşullarında yapılan seçimlerin güvenilir olmayacağı' uyarısında bulunmuştu.

Buna karşılık Ankara, BM'yi 'terör destekçiliğiyle' suçlamıştı.