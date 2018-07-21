Rusya ve Türkiye, Suriye'deki ateşkesin altı kez ihlal edildiğini kayıt altına aldı

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın bugün yayınladığı bülteninde Suriye'de geçtiğimiz gün Rus gözlemcileri tarafından altı, Türk gözlemcileri tarafından ise 1 ateşkes ihlali vakasının kayıt edildiği bildirildi.

Rusya-Türkiye Komisyonu'nun temsilci bürosunun Rus tarafının, Lazkiye'de 5 Halp'te ise 1, Türk gözlemcilerin de Hama bölgesinde 1 ateşkes ihlali kaydettiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gerilimi azaltma bölgelerinde durumun sakin olduğunu ve bir gün içerisinde 13 sivilin sağlık yardımı aldığını da kaydetti.

Mayıs 2017'de Astana'da Rusya, İran ve Türkiye temsilcileri tarafından yapılan görüşmelerde imzalanan anlaşmaya göre Doğu Guta, Homs'un kuzey bölgesi, İdlib, Lazkiye, Hama ve Halebin bazı bölgelerini kapsayan gerilimi azaltma bölgeleri oluşturulmuştu.