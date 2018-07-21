Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi

Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda Ümraniye'de bir depoda ele geçirdiği dijital arşivin incelemesinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Adnan Oktar'ın grubundaki kadınlara neden estetik yaptırdığı da ortaya çıktı.

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Örgütün erkek üyelerinin kadınlarla birlikte olduğu görüntülerin olduğu iddia edilirken, dijital arşivle ilgili incelemenin kurulan özel ekip tarafından sürdüğü bildirildi.

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna bağlı adresleri basarken Ümraniye 'deki bir depoya girmiş ve 2 bin 500 adet cep telefonu, laptop ve harddiskleri ele geçirmişti. Bir kamyona doldurularak Emniyete getirilen ve Adnan Oktar örgütünün dijital arşivi olduğu belirtilen dijital materyallerin incelenmesi için Siber Şube'de özel bir ekip kurulmuştu.

Mali Şube'den polislerin de katıldığı özel ekibin incelemenin başında bazı dijital materyaller içinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Dijital arşivin İncelemesinin aylar sürebileceği belirtilirken, inceleme ilerledikçe cinsel içerikli görüntülerin artacağının tahmin edildiği belirtildi.

İtirafçı olan bazı kadın örgüt üyeleri, Adnan Oktar 'ın müritleriyle cinsel ilişkiye girdikleri sırada görüntülendiklerini, ayrılmak isteyen olursa bu görüntülerle tehdit edildiğini öne sürmüşlerdi. Adnan Oktar grubundan ayrılarak şikayetçi olan birçok kadın da ilişkiye girdikleri sırada çekim yapıldığını iddia etmişlerdi.

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Adnan Oktar'ın kullandığı ve Kandilli'de demirli olan yata da el konulduğu bildirildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden terk olan Adnan Oktar'ın gruptaki kadınların yağlı boya nü resimlerini tanıdığı ressamlara yaptırdığı, daha sonra resimleri kendi yaptığını söylediği ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza benzetmek için gruptaki kadınlara estetik yaptırdığının bilgisine ulaşıldığı belirtildi.