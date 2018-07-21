Ahmet Altan'ın Silivri'den ilk fotoğrafı paylaşıldı

Açık görüş sırasında çekilen fotoğrafı Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan Twitter hesabından, "Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer. Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer. Hikâyeler kalır… Anlatılmaya değer hikâyeler… Yaş yaşamak bunu bilmektir..' İşte bu da bir Silivri hikayesi…" mesajıyla paylaştı.
© AA / Onur Çoban
‘Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer.— sanem altan (@AltanSan) 21 Temmuz 2018
Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer.
Hikâyeler kalır… Anlatılmaya değer hikâyeler… Yaş yaşamak bunu bilmektir..’ Ahmet Altan 🎈 İşte bu da bir Silivri hikayesi… pic.twitter.com/B0OaSuj4TS
23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Altan, kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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