Ahmet Altan'ın Silivri'den ilk fotoğrafı paylaşıldı

© AA / Onur Çoban Sanem Altan: Ahmet Altan çok kıskanılan ve düşmanlıkta arzu nesnesi hâline gelmiş bir adamdı

‘Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer.

Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer.

Hikâyeler kalır… Anlatılmaya değer hikâyeler… Yaş yaşamak bunu bilmektir..’ Ahmet Altan 🎈 İşte bu da bir Silivri hikayesi… pic.twitter.com/B0OaSuj4TS — sanem altan (@AltanSan) 21 Temmuz 2018

Açık görüş sırasında çekilen fotoğrafı Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan Twitter hesabından, "Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer. Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer. Hikâyeler kalır… Anlatılmaya değer hikâyeler… Yaş yaşamak bunu bilmektir..' İşte bu da bir Silivri hikayesi…" mesajıyla paylaştı.

​23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Altan, kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.