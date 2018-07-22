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12:15 22 Temmuz 2018
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    Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce

    CHP'de imza krizi sertleşiyor: Muhalefet güvenmiyor, genel merkez yalanlıyor

    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    Politika
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    CHP'de kurultay tartışmaları sertleşiyor. Muhalif kanat, 'delegelere baskı yaparlar' diye genel merkeze güvenmediği için süreyi sonuna kadar kullanmayı hedeflerken; genel merkez, muhalefetin verdiği sayıları yalanlıyor.

    CHP'de 24 Haziran'ın ardından başlayan liderlik ve değişim tartışmalarında imzaların toplanma işlemine girilmesiyle genel merkez ile muhalifler arasında gerilim arttı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay çıkışı: Birileri koltuk derdinde
    Toplanan imza sayıları üzerinde yaşanan polemik sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yürütülen süreçte genel merkezin '604'ü getirin gereğini yapalım' daveti, muhalifler tarafından reddedildi.

    Cumhuriyet'in haberine göre, muhalifler topladıkları 604 imzayı genel merkeze ulaştırsaydı, imzaların incelenmesinin ardından Kılıçdaroğlu kurultay çağrısı yapacaktı. Ancak davetin hemen ardından Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, daveti kabul etmediklerini açıklarken sosyal medya hesabından, "Partimizin tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli kurultay delegesi imzası genel merkezimize teslim edilecektir" diyerek 15 günlük süreyi tamamlayacaklarını bildirdi.

    'MÜKERRER KRİZİ' YAŞANABİLME OLASILIĞI

    Muhaliflerin imzaları teslim etmeme nedenleri arasında, genel merkezin delegelere 'imzaları çekin' baskısı yapabileceği veya kurultayda olduğu gibi bir 'mükerrer krizi' yaşanabilme olasılığı bulunduğu öğrenildi. Muhalifler bir aksilik yaşanmaması için yeterli imzadan da fazla bir imzayla, tüzüğün öngördüğü 15 günlük süreyi kullanarak imzaları genel merkeze sunmayı hedefliyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
    ‘Mükerrer imza’ tartışmalarına sahne olan kurultayda Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan
    Muhalifler, imzaların geri çekilme bilgilerinin de gerçekdışı olduğunu belirtiyor. Genel merkezin muhalifler tarafından toplandığı belirtilen olağanüstü kurultay talepli imzaların teslim edilmesini istemesi, muhalif kanadın bu talebi reddetmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, basın toplantısı düzenledi.

    Erkek, "Olağanüstü kurultay talep edenler 604 imza topladıklarını ifade ettiler. Biz de tamamen iyi niyetle, partimize ve topluma karşı sorumluluğumuzu düşünerek, her ne kadar salt çoğunluğa ulaşılmamış olsa da, eğer 604 imza toplanmış ise genel merkezimize sunulması halinde derhal gereğini yapacağımızı ifade etmiştik. ‘Salt çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa gereğini yapalım' dedik. Ama 604 imza genel merkezimize sunulmadı" dedi.

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    Etiketler:
    olağanüstü kurultay, CHP, Muharrem Erkek, Yaşar Tüzün, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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