Yunanistan Dışişleri Bakanı: Lavrov, dünyanın en iyi diplomatlarından biri

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Rusya ile Yunanistan’dan arasında silah sistemlerinin ömrünün uzatılmasına yönelik anlaşma

Rus-Yunan ilişkilerinin mevcut durumu ve Lavrov'un Atina ziyaretinden söz eden Kocias, "Uluslararası arenada faaliyet gösteren en iyi diplomatlardan biri olarak gördüğüm ve dostça ilişkilerimizin olduğu Sergei Lavrov, kendisini davet etmemi istedi" ifadelerini kullandı.

Kocias, Rus bakanın ziyaretinin amacının Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Moskova'ya ziyaretini hazırlamak olduğunu belirtti ve Atina'nın her durumda Lavrov'un ziyaretinden memnuniyet duyacağını vurguladı.

© REUTERS / Michalis Karagiannis Yunanistan elçisi yeniden Rusya Dışişleri'ne çağırıldı

Yunan Katimerini gazetesi, 11 Temmuz'da üst düzey diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Yunanistan'ın iki Rus diplomatı ülkeden gönderceğini ve iki diplomatın da ülkeye girişinin yasaklayacağını yazdı. Rus diplomatlara yöneltilen suçlamalar arasında, yetkililere rüşvet vermenin yanı sıra bilgi toplama ve yayma girişimleri de yer alıyor.

Ayrıca Yunan hükümetinin resmi temsilcisi Dimitris Çanakopulos da, diplomatların Makedonya sorununa müdahale etmeyi amaçlayan davranışları olduğunu idda etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomatların sınır dışı edilmesini karşılıksız bırakmama sözü verdi. Bakanlık, bu tür eylemlere böyle bir tepkinin geçerli bir uygulama olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Yunanistan büyükelçisi Andrei Maslov da, Atina'nın Rus diplomatların yasadışı eylemlerde bulunduklarına yönelik suçlamalarını reddetti.

© AFP 2018 / LOUISA GOULIAMAKI Rusya ve Yunanistan bölgelerarası işbirliğini güçlendirmek istiyor

Maslov, RT'ye verdiği demeçte, "Bu gibi durumlarda nedenler asla açıklanmaz. Yunanistan 'ın ulusal güvenliğine zarar verdiği iddia edilen dört Rus vatandaşının bazı faaliyetlerinden bahsedilmektedir. Elbette, bu tam anlamıyla saçmalıktır. Bu suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz" diyerek Rus diplomatların Yunanistan'dan 'kanıtlanmamış' iddalar ile sınır dışı edildiğini belirtti.