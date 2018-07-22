Yunanistan Dışişleri Bakanı: Lavrov, dünyanın en iyi diplomatlarından biri

Kocias, Rus bakanın ziyaretinin amacının Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Moskova'ya ziyaretini hazırlamak olduğunu belirtti ve Atina'nın her durumda Lavrov'un ziyaretinden memnuniyet duyacağını vurguladı.
Yunan Katimerini gazetesi, 11 Temmuz'da üst düzey diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Yunanistan'ın iki Rus diplomatı ülkeden gönderceğini ve iki diplomatın da ülkeye girişinin yasaklayacağını yazdı. Rus diplomatlara yöneltilen suçlamalar arasında, yetkililere rüşvet vermenin yanı sıra bilgi toplama ve yayma girişimleri de yer alıyor.
Ayrıca Yunan hükümetinin resmi temsilcisi Dimitris Çanakopulos da, diplomatların Makedonya sorununa müdahale etmeyi amaçlayan davranışları olduğunu idda etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomatların sınır dışı edilmesini karşılıksız bırakmama sözü verdi. Bakanlık, bu tür eylemlere böyle bir tepkinin geçerli bir uygulama olduğunu vurguladı.
Rusya'nın Yunanistan büyükelçisi Andrei Maslov da, Atina'nın Rus diplomatların yasadışı eylemlerde bulunduklarına yönelik suçlamalarını reddetti.
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