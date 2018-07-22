Meral Akşener'in İYİ Parti'den istifa ettiği iddia edildi

Hürriyet aktarılan iddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı.
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Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "İstifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, istifa etmemesi yönünde ikna edildi. Bu sırada bazı partililer sosyal medyadan istifa açıklaması yaptı.
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