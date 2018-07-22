Meral Akşener'den olağanüstü kongre açıklaması: Aday olmayacağım

İYİ Parti, bir ay içerisinde olağanüstü kongreye gidiyor. Meral Akşener ise kongrede aday olmayacağını açıkladı.

© AA / Kaan Bozdoğan Meral Akşener'in İYİ Parti'den istifa ettiği iddia edildi

Akşener'in, İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda çıkan tartışmalar üzerine istifa ettiği öğrenilmişti.

Yaşanan tartışmaların ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral akşener, Afyon'daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) 22 Temmuz 2018

© REUTERS / Osman Orsal İYİ Parti kurucularından Fatih Eryılmaz istifa etti

​İyi Parti kurucularından Fatih Eryılmaz da, bir süre önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

'İSTİFA FALAN YOK'

İYİ Partili Ali Türkşen ise, Twitter hesabından 'İYİ'lerle yola devam' başlığıyla yayınladığı bir videoda, "İstifa mistifa yok" diyerek Akşener'in istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İYİlerle yola devam… pic.twitter.com/z6gHiNrHId — Ali Türkşen (@aliturksen) 22 Temmuz 2018

​Öte yanan, Parti kurucularından Ahat Andican da konuyla ilgili olarak, "Seçim sonrası bir güven tazelemesi olacak. İYİ Parti bir ay içerisinde olağanüstü kongreye gidiyor" dedi.

KORAY AYDIN'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise yaptığı açıklamada "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partinin yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM

Koray Aydın'ın açıklamalarının ardından bir tweet atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) 22 Temmuz 2018

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