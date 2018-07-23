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12:12 23 Temmuz 2018
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    Meral Akşener

    'Delegeler, Akşener'i tek aday olarak gösterecek' iddiası

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    İYİ Parti'de kurultay kararı alan ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in, delegeler tarafından tek aday olarak aday gösterileceği iddia edildi.

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener
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    Akşener'in yeniden aday olmama karası sonrası çok sayıda partili, sosyal medyada "Liderimizin arkasındayız", "Genel başkanımız Meral Akşener'dir" paylaşımlarında bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener her ne kadar aday olmayacağına dair bir tweet atmış olsa da biz kendisinin aday olması noktasında İYİ Parti ailesi olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. Türkiye'nin ve Türk siyasetinin kendisine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

    'ÖRNEK OLMALIDIR'

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © Fotoğraf : İYİ Parti
    Meral Akşener'den olağanüstü kongre açıklaması: Aday olmayacağım
    İYİ Parti Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.Özdağ, "Sayın Meral Akşener IYİ Partı genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır" dedi.

    GÖZLER DELEGELERE ÇEVRİLDİ

    Söz konusu açıklamaların ardından gözler, kongre delegelerine çevrildi. Yeniçağ'ın kulislere dayandırdığı haberinde, "Akşener'in, delegeler tarafından aday gösterileceği belirtildi" iddiasına yer verildi.

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    Etiketler:
    Ümit Özdağ, Koray Aydın, Meral Akşener, İYİ Parti, kurultay, Meral Akşener, Türkiye
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