'Delegeler, Akşener'i tek aday olarak gösterecek' iddiası

Sayın Genel Başkanımız @meral_aksener her ne kadar aday olmayacağına dair bir twiet atmış olsa da biz kendisinin aday olması noktasında @iyiparti ailesi olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. Türkiye'nin ve Türk siyasetinin kendisine ihtiyacı var. https://t.co/P0ng3r6IZz — Koray Aydın (@korayaydintr) July 22, 2018

Akşener'in yeniden aday olmama karası sonrası çok sayıda partili, sosyal medyada "Liderimizin arkasındayız", "Genel başkanımız Meral Akşener'dir" paylaşımlarında bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener her ne kadar aday olmayacağına dair bir tweet atmış olsa da biz kendisinin aday olması noktasında İYİ Parti ailesi olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. Türkiye'nin ve Türk siyasetinin kendisine ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

'ÖRNEK OLMALIDIR'

© Fotoğraf : İYİ Parti Meral Akşener'den olağanüstü kongre açıklaması: Aday olmayacağım

Sayın Meral Akşener IYİ Partı genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır. — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 22 Temmuz 2018

İYİ Parti Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.Özdağ, "Sayın Meral Akşener IYİ Partı genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır" dedi.

GÖZLER DELEGELERE ÇEVRİLDİ

Söz konusu açıklamaların ardından gözler, kongre delegelerine çevrildi. Yeniçağ'ın kulislere dayandırdığı haberinde, "Akşener'in, delegeler tarafından aday gösterileceği belirtildi" iddiasına yer verildi.