'Delegeler, Akşener'i tek aday olarak gösterecek' iddiası

Sayın Genel Başkanımız @meral_aksener her ne kadar aday olmayacağına dair bir twiet atmış olsa da biz kendisinin aday olması noktasında @iyiparti ailesi olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. Türkiye'nin ve Türk siyasetinin kendisine ihtiyacı var. https://t.co/P0ng3r6IZz— Koray Aydın (@korayaydintr) July 22, 2018
'ÖRNEK OLMALIDIR'
Sayın Meral Akşener IYİ Partı genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır.— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 22 Temmuz 2018
GÖZLER DELEGELERE ÇEVRİLDİ
Söz konusu açıklamaların ardından gözler, kongre delegelerine çevrildi. Yeniçağ'ın kulislere dayandırdığı haberinde, "Akşener'in, delegeler tarafından aday gösterileceği belirtildi" iddiasına yer verildi.
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