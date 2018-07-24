Haley: Rusya, hiçbir zaman ABD'nin dostu olmayacak

CBN'ye konuşan Haley, ABD'nin Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e asla güvenmeyeceğini ifade etti.

Haley "Rusya'ya, Putin'e güvenmiyoruz, asla güvenmeyeceğiz. Hiçbir zaman bizim dostumuz olmayacaklar. Bu sadece bir gerçek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirdiği görüşmenin önemli olduğunu belirten Haley, bu zirvenin uzun zamandır beklenen bir zirve olduğunu söyledi. Haley, Washington'ın Moskova'ya yönelik politikasından da memnun olduğunu ifade etti.

Trump zirveden önce Putin'i düşman olarak görmediğini, belki de bir gün dost olabileceklerini söylemişti.