Putin ile Erdoğan Güney Afrika'da bir araya gelecek

Gazetecilere konuşan Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın perşembe günü Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesi kapsamında görüşeceğini ifade etti.

Uşakov, ikilinin gündeminde Suriye'deki durumun olacağını kaydetti.

Putin ile Erdoğan arasında yapılacak görüşmeyi ‘önemli' olarak nitelendiren Uşakov, liderlerin arasındaki diyaloğun devam edeceğini belirtti ve ikilinin sıklıkla bir araya geldiğini, bu yıl 16 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Uşakov, görüşmede liderlerin ikili ilişkileri, enerji projelerini, Suriye krizi konusunda işbirliği ve Astana formatında atılabilecek adımları ele alacağını vurguladı.Uşakov, Putin'in zirve kapsamında her zaman olduğu gibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşeceğini kaydetti.

BİRÇOK ALANDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Uşakov'a göre, zirvede tarım ve su kaynaklarının kullanımında işbirliği dahil birçok alanda anlaşma imzalanacacak. Liderler, BRICS'in 10 yıllık çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bir deklarasyon da imzalayacak.

Uşakov "Zirvenin en önemli belgesi Johannesburg deklarasyonu olacak. Bu deklarasyonda geçen 10 yılda gerçekleştirilen faaliyetler yer alacak" dedi.