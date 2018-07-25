Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında kabul etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, partideki muhaliflerinin olağanüstü kurultay için imza toplamalarına ilişkin konuştu.
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Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" dedi.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığını duyurmuştu.
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