Koruması Adnan Oktar operasyonunda tutuklanan Cumhuriyet Başsavcısı istifa etti

© AA / Uğur Samet Avcı Adnan Oktar soruşturması şüphelileri farklı cezaevlerine sevk edildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması polis memuru Özdemir Uygun, Adnan Oktar Operasyonu kapsamında dün tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından Başsavcı Salihoğlu bugün emekliliğe ayrıldı.

Salihoğlu istifa dilekçesinde ailesinin onayıyla emekli olmaya karar verdiğini belirterek "Birdenbire Emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim" ifadelerini kullanıyor.