Dışişleri Bakanlığı'ndan Ebru Özkan açıklaması: İddialar asılsızdır

Aksoy, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır" ifadesine yer verdi.
Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verildiğini belirten Aksoy, Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ve Türkiye'ye döndüğünü hatırlattı. ABD ve İsrail basınında ise, İsrail'de gözaltına alınan Özkan'ın serbest bırakılması karşılığında ABD'li rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi için ABD ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldığına yönelik iddialar yer almıştı.
İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen papaz Brunson'ın tutukluğu 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)