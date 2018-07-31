Ermenistan Parlamentosu Sözcü Yardımcısı: Rusya ile ilişkilerde zor zamanlardan geçiyoruz, Türkiye bir tehdit

Eski Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın yönettiği Cumhuriyetçi Parti'nin Sözcüsü ve Ermenistan Parlamentosu Sözcü Yardımcısı Eduar Şarmazanov, Ermenistan'ın Rusya ve KGAÖ ile ilişkilerinin zor zamanlardan geçtiğini söyledi. Şarmazanov, Türkiye'nin Ermenistan için tehdit oluşturduğunu da belirtti.

© AP Photo / Misha Japaridze Ermenistan: Türkiye, ikili ilişkileri normalleştirmeye hazır değil

Rus basınına konuşan Şarmazanov, ülkesinin Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ile ilişkileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Şarmazanov "Ermenistan ve Rusya dışişleri bakanlarının yaptığı açıklamalar, son gelişmeler, ikili ilişkilerin zor zamanlardan geçtiğini gösteriyor. KGAÖ ile ilişkilerde de aynı durum söz konusu" dedi.

Rusya ile müttefik olduklarını belirten Şarmazanov, önceliklerinin kendi çıkarlarına hizmet olduğunu kaydetti.

İtidalli davranılması ve KGAÖ'nün kendileri için bir alternatifi olmadığının farkına varılması gerektiğini kaydeden Şarmazanov "Ne NATO ne de herhangi bir başka format KGAÖ'nün yerini alamaz. Bizim için en önemli şeyler güvenlik ve Karabağ sorununun Ermenistan için hayırlı olacak şekilde çözümü. (Eski ABD Başkanı John F.) Kennedy'nin dediği gibi dış politika hataları ülkeyi uçuruma sürükleyebilir" dedi.

Şarmazanov, Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan için tehdit olduğunu da vurguladı.