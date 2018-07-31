Ermenistan Parlamentosu Sözcü Yardımcısı: Rusya ile ilişkilerde zor zamanlardan geçiyoruz, Türkiye bir tehdit

Şarmazanov "Ermenistan ve Rusya dışişleri bakanlarının yaptığı açıklamalar, son gelişmeler, ikili ilişkilerin zor zamanlardan geçtiğini gösteriyor. KGAÖ ile ilişkilerde de aynı durum söz konusu" dedi.
Rusya ile müttefik olduklarını belirten Şarmazanov, önceliklerinin kendi çıkarlarına hizmet olduğunu kaydetti.
İtidalli davranılması ve KGAÖ'nün kendileri için bir alternatifi olmadığının farkına varılması gerektiğini kaydeden Şarmazanov "Ne NATO ne de herhangi bir başka format KGAÖ'nün yerini alamaz. Bizim için en önemli şeyler güvenlik ve Karabağ sorununun Ermenistan için hayırlı olacak şekilde çözümü. (Eski ABD Başkanı John F.) Kennedy'nin dediği gibi dış politika hataları ülkeyi uçuruma sürükleyebilir" dedi.
Şarmazanov, Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan için tehdit olduğunu da vurguladı.
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