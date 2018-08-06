Maduro'dan Bush'a: Saldırıya uğrayan siyasetçiler

Venezüella lideri Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta yaptığı bir konuşma sırasında paylatıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen suikast girişiminde ölümle burun buruna geldi. Sputnik, dünya liderleri ve siyasetçilere karşı son 10 yılda uygulanan başarısız suikast girişimleri ve saldırılardan bazılarını derledi.

Caracas'taki bir askeri törende konuşma yapan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi. 7 askerin yaralandığı başarısız suikast girişiminden kurtulan Maduro ülkedeki sağcıları, Kolombiya ve ABD'yi suçladı.

ZİMBABVE DEVLET BAŞKANI MNANGAGWA'YA BOMBALI SUİKAST GİRİŞİMİ

Zimbabve'de, Robert Mugabe'nin 37 yıllık iktidarının ardından 2017 sonunda devlet başkanı olan Emmerson Mnangagwa'ya karşı Bulawayo şehrindeki seçim kampanyası sırasında bombalı suikast girişiminde bulunuldu. Mnangagwa'nın yakınlarında bir bomba patladı. Zimbabve lideri olaydan yara almadan kurtuldu.

© Fotoğraf : Xinhua ABD ve Kolombiya Maduro'ya suikast girişiminde rolü oldukları iddiasını reddetti

ABD'de 2016'da gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sırasında emlak milyarderi Donald Trump, başkanlığa adaylığını koyduktan sonra çok sayıda tehdit aldı.

Las Vegas'ta Haziran 2016'daki bir seçim mitingi sırasında 20 yaşındaki İngiliz vatandaşı Michael Steven Sandford isimli bir kişi görevli bir polisin silahını alarak Trump'a suikastte bulunmak istedi. Polis olaya müdahale ederek saldırganı uzaklaştırdı. Trump da "Polisimizi seviyoruz" dedi. Saldırgan bir yıldan az bir süre hapiste kaldıktan sonra Mayıs 2017'de İngiltere'ye sınırdışı edildi.

Trump, Mart 2016'da Ohio'daki mitingi sırasında da saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bir kişi Trump'ın konuştuğu kürsüye doğru koştu ancak güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Seçimlere günler kala Trump Kasım 2016'da Nevada'daki seçim mitingini gerçekleştirirken kalabalıktan biri ‘Silah' diye bağırdı. Ancak bunun gerçek bir saldırı olmadığı öğrenildi.

ECB BAŞKANINA KONFETİLİ PROTESTO

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ölümcül bir saldırı ile karşı karşıya kalmasa da Almanya'nın Frankfurt kentinde bir protestocu ile hoş olmayan bir karşılaşma yaşadı. Kadın protestocu Draghi'nin oturduğu masaya zıplayarak üzerine kağıt ile konfeti fırlattı ve "ECB diktatörlüğüne son verin" diye bağırdı. Protestocu güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

PUTİN'E FEMEN'DEN ÜSTSÜZ PROTESTO

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Nisan 2013'te Almanya'nın Hannover kentindeki sanayi fuarı sırasında FEMEN üyeleri ile benzer bir karşılaşma yaşadı. FEMEN üyesi bir kadın "Diktatör Putin" diye bağırırken, bir diğeri Rus liderin üzerine doğru koşmaya başladı. İki kadın güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldı.

HÖH LİDERİ AHMET DOĞAN'A SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türk kökenlilerin oluşturduğu muhalif Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) lideri Türk asıllı Ahmet Doğan'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Kürsüde konuşan Doğan'a bir saldırgan silahını doğrulttu ancak başarılı olamadı. Silahın kurusıkı olduğu belirtilirken gözaltına alınan saldırgan 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.

BERLUSCONİ'YE METAL EŞYA İLE SALDIRI

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 2009 yılında lideri olduğu Özgür Halk Partisi'nin Milano mitinginde saldırıya uğradı. Kalabalıktan bir kişi Berlusconi'nin yüzüne metal bir eşya ile saldırıldı. 73 yaşındaki siyasetçi yüzünden yara aldı.

BUSH'A AYAKKABILI SALDIRI

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'a, görev süresinin dolmasına az bir zaman kala Irak'taki bir basın toplantısı sırasında Iraklı gazeteci Muntadhar el Zaidi tarafından ayakkabı fırlatıldı. Bush'a ayakkabı fırlatan el Zaidi, "Köpek. Bu Iraklılardan sana veda öpücüğü. Bu, kalan tüm dullar ve yetimler için, Irak'ta öldürülenler için" diye bağırdı ve ikinci bir ayakkabı daha fırlattı. Güvenlik güçleri el Zaidi'yi protestonun ardından ciddi şekilde dövdü. Gazeteci 9 ay hapiste kaldı ve işkence gördü, Eylül 2009'da da serbest bırakıldı.

SAAKAŞVİLİ'Yİ GÜVENLİK GÜÇLERİ KORUDU

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ağustos 2008'de bir saldırıya uğradı ve güvenlik güçleri tarafından korumaya alındı. Olay, Güney Osetya'da Saakaşvili'nin başlattığı 5 günlük savaş sırasında gerçekleşti. Saakaşvili, ayrılan Gürcistan bölgelerine karşı saldırı başlatmıştı, Rus barış güçleri öldürülmüş, 2 Rus uçağı düşürülmüştü. Daha sonra da Rusya karşılık vermişti. 5 gün süren savaş, imzalanan ateşkesle son bulmuştu.