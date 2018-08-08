Politico, Putin'in Trump'a sunduğu belgenin içeriğine ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ilk kapsamlı görüşmede silah kontrolüyle ilgili bir dizi teklifte bulunduğu belirtildi.

ABD'de yayın yapan Politico sitesi, Putin'in Trump'a 'silah kontrolü konusunda diyalog' başlıklı belge verdiğini duyurdu.

Belgeye göre Putin, Trump'a nükleer silahların sınırlandırılması ve uzaya silah konuşlandırmanın yasaklanması konularında müzakere yapılması da dahil olmak üzere silah kontrolüyle ilgili teklifler sundu.

Dikkat çeken teklifler arasında 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan yeni START (START-3) Anlaşması'nın yürürlük süresinin 5 yıl uzatılmasının bulunduğunu kaydeden Politico, iki ülkenin uzaya silah konuşlandırmasının yasaklanmasını öngören bir anlaşma imzalama önerisinin sunulduğunu da vurguladı.

Putin, Helsinki zirvesi sonrası Fox News'e verdiği demeçte, Trump'a 2021 yılında sona erecek yeni START Anlaşması'nın süresini uzatmaya hazır olduklarını söylediğini belirtmişti.

Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın süresini uzatmaya hazır olduğuna dair güvence verdim ancak öncelikle belirli konularda mutabakat sağlamamız gerekiyor zira ABD'li partnerlerimize bazı sorularımız var" diye konuşmuştu.

Yeni START Anlaşması, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.