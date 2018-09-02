Rusya ve Azerbaycan, petrol ve doğalgaz potansiyelinin ortak keşfine ilişkin anlaşma imzaladı

Rusya ve Azerbaycan, Abşeron Yarımadası'nın kuzey kesimindeki Goşadaş bloğunun petrol ve doğalgaz potansiyelinin ortak keşfine ilişkin bir anlaşma imzaladı.

Belge, iki ülke Devlet Başkanları Vladimir Putin ile İlham Aliyev arasındaki görüşmelerin ardından imzalandı.

İki ülke liderlerinin görüşmesinde, Rus-Azerbaycan işbirliği, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, gayrimenkul ve kadastro faaliyetlerine ilişkin hakların tescili konusunda işbirliği sağlanması için bir eylem planına da imza atıldı.

İki ülke liderleri ayrıca sanayi alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaşmaların yanı sıra, Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları enerji hatları ve boru hattı taşımacılığı ile taşınan malların gümrük kontrolü ve turizm ve spor alanında işbirliği konularında da anlaşmalar imzaladı.

Ayrıca Rosneft ve SOCAR Trading S.A. arasında da bir dizi anlaşma imzalandı.