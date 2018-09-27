Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif, İdlib'i konuştu

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde üçlü zirve gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib'de karadaki durum ele alındı.

© REUTERS / Thomas Peter Suudi Dışişleri Bakanı: İdlib anlaşması olumlu bir gelişme

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif BM 73. Genel Kurulu çerçevesinde bir araya geldi. Taraflar İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde karadaki durumu ve Suriye'deki krize siyasi çözüme yönelik süreci ayrıntılı şekilde ele aldı.

Bakanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki zirvede aldığı İdlib'deki durumu düzeltmeye yönelik, terörle mücadele yürütülürken sivillerin korunmasını sağlamayı amaçlayan kararı olumlu değerlendirdi.

TARAFLARDAN KARARLILIK VURGUSU

Taraflar görüşmede bir kez daha ülkelerin, BMGK'nın 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye halkının kendi kaderini belirlemesini sağlayacak, Cenevre'de Suriye anayasası komisyonu kurulması ve çalışmalarının başlatılması yönündeki kararlılıklarını doğruladı.

Putin ve Erdoğan Soçi'de İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması üzerinde anlaşmıştı.