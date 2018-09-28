‘Skripal 4 NATO ülkesinin istihbarat ajansı için çalışıyordu' iddiası

NATO Müttefik Komutanlığı Karşı İstihbarat Dairesi'nden bir kaynak, mart ayında zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal'in İttifak'a üye 4 ayrı ülke için çalıştığını ileri sürdü.

Almanya'da yayınlanan Focus dergisine konuşan NATO Müttefik Komutanlığı Karşı İstihbarat Dairesi'nden bir kaynak, Sergey Skripal'in 4 ayrı İttifak ülkesi için çalıştığını söyledi.

Kaynak, Skripal'in Rus istihbarat ajansı GRU'dan bazı aktif Rus ajanları açığa çıkardığını ifade etti.

Makalede Skripal'in, 2012'de aktif bir Rus ajan ağı hakkında bilgi vermek için İngiliz istihbarat ajansı MI6 ajanları ile Çekya'nın başkenti Prag'a gittiği belirtildi. İddiaya göre, Skripal, bu ajanlardan bazılarını GRU'da çalıştığı dönemden tanıyordu.

'ESTONYA'YA VERDİĞİ BİLGİLER AJANLARI ORTAYA ÇIKARDI'

Makalede yer alan bir başka iddia da Skripal'ni 2016'da Estonya güvenlik güçlerine sağladığı bilgiler 3 Rus ajanının ortaya çıkarılmasını sağladı. Bu ajanlar arasında Estonya ordusundaki Rus bir subay ve babası vardı.

Kaynak Skripal'in İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi'ne de bilgi verdiğini ileri sürdü.

'YÜZLERCE AJANIN KİMLİĞİNİ VERDİ'

Skripal, 1990'lı yılların ortalarında Moskova için çalışırken İngiliz istihbaratının safına geçti ve İngiltere'ye yüzlerce Rus istihbarat ajanının kimliğini verdi. 2004 yılında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından tutuklanan Skripal'e 13 yıl hapis cezası verildi, elindeki rütbeleri alındı. Skripal ve 3 diğer tutuklu ajan 2010'da ABD'de tutuklu 10 Rus ajanla takas edildi. Skripal de dönemin Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev tarafından affedildikten sonra Salisbury'ye yerleşti.

Skripal ve kızı Yuliya mart ayında Salisbury'de zehirlenmişti. Olaydan Rusya sorumlu tutulmuştu.