MHP'de ittifak için Yalçın ve Durmaz görevlendirildi

Habertürk'ün aktardığına göre, MHP'de Genel Başkan Yardımları Semih Yalçın ile Sadir Durmaz, AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri için resmen görevlendirildi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile yürüttükleri 'cumhur ittifakı' işbirliğini yerel seçimlerde de sürdürmek istediklerini, partisinin İstanbul'da aday çıkarmayıp AK Parti'ye destek vereceğini açıklamıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da geçen hafta ittifakla ilgili ilk toplantıyı yapmıştı.
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