CHP'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: İYİ Parti ve HDP ile görüşülecek

CHP'den yerel seçimlerle ilgili en net açıklama geldi. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sandıkta ittifak için İYİ Parti ve HDP ile görüşeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu mesele artık CHP, HDP, İYİ Parti meselesi olmaktan çıkmıştır" dedi. CHP ile İYİ Parti arasında alt düzey görüşmelerin başladığı öğrenilirken, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşüp görüşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Odatv'nin haberine göre, CHP'nin Abant kampında konuşan Özkoç, Meral Akşener'in işbirliği olabileceğine yönelik sözlerini hatırlattı, parti tabanlarında ittifak çağrısı yaptı.

'MUHALEFETTE GÜÇLÜ OLAN HANGİ PARTİYSE'

Özkoç, "Muhalefette güçlü olan hangi siyasi partiyse, o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.

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Özkoç "taban ittifakı"nın çerçevesini bu sözlerle anlatırken gözler Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşüp görüşmeyeceğine çevrildi.

Kulislerde ise Akşener'in Ankara konusunda ısrarcı olacağı, buna karşılık diğer seçim bölgelerinde CHP'ye destek verebileceği iddiaları konuşuluyor.