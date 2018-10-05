MHP, Akşener'i protesto eden Üsküdar teşkilatını görevden aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protestonun ardından MHP, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, genel merkezin bilgisi dışında hareket edildiği için teşkilatın görevden alındığını duyurdu.
'MHP'liler Akşener'in evinin önünde toplandı' https://t.co/pB5WZFWWe9 pic.twitter.com/Tbqfyb0rvg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 4, 2018
'DEMİRDEN KORKSAK TRENE BİNMEZDİK'
Sosyal medyadaki bu atışmanın ardından, Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, Devlet Bahçeli lehine slogan atarak Akşener'i protesto etmişti.
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