MHP, Akşener'i protesto eden Üsküdar teşkilatını görevden aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protestonun ardından MHP, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, genel merkezin bilgisi dışında hareket edildiği için teşkilatın görevden alındığını duyurdu.

​'DEMİRDEN KORKSAK TRENE BİNMEZDİK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Twitter üzerinden tartışma yaşanmıştı. Bahçeli'nin kendisine yönelik "Bölmek istediğin MHP'ye yönelik vandal tutumuna devam edersen, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın, büyük lafı dinle" şeklindeki sözlerine, Akşener partinin adresini vererek "Demirden korksak trene binmezdik" diye yazmıştı.

Sosyal medyadaki bu atışmanın ardından, Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, Devlet Bahçeli lehine slogan atarak Akşener'i protesto etmişti.