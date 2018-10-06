Ahmet Hakan: Akşener birdenbire mağdur oldu

MHP'li bir grubun perşembe gece Akşener'in evinin önünde toplanmasıyla birlikte 'işin renginin değiştiğini' söyleyen Hakan yazısının ilgili kısmında şu yorumu yaptı:

"Akşener birdenbire mağdur oldu. En azılı Akşener karşıtları bile 'Gece vakti bir kadın siyasetçinin evinin önünde toplanmak delikanlılığa sığmaz' dediler. Örf, adet, anane, töre… Bütün bunlar anımsandı. Akşener'in kapıya çıkıp protestocu gruba "Gelin lan gelin!" diye bağırması, seçimin ardından epey hırpalanan Akşener imajının bir parça toparlanmasına yol açtı. Hepsinden önemlisi… Uzun süredir gündem olamayan Akşener, 'küt' diye bir numaralı gündem oldu. Ben olsam Devlet Bahçeli'nin yerine… Gecenin bir vaktinde Akşener'in evinin önüne toplananlarla ilgili olarak şu iki şeyi düşünürdüm: BİR: Bunlar ya akılsız dost… İKİ: Ya da ajan provokatör…"

Ahmet Hakan, Kirazlıtepe'deki Esentepe Camisi'ni cemaatin itirazlarına rağmen yıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de 'son günlerin en başarısız belediye başkanı' ilan etti.

Hakan, "Onlarca cami yapmış, kentsel dönüşümde camileri hep öncelemiş bir belediye başkanı olarak… Adını resmen "Cami yıkan belediye başkanı"na çıkardı. Üstelik tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiler üstünden CHP'ye yüklendiği bir günde yaptı bunu" yorumunda bulundu