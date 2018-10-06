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    Meral Akşener

    Akşener'den McKinsey yorumu: Uyarılarımızın dikkate alınmış olmasından memnunuz

    © AA /
    Politika
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li danışma şirketi McKinsey'den fikri danışmanlık alınmaması konusunda bakanlara talimat verdiğini açıklamasıyla ilgili olarak "Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır, teşekkür ederiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
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    İstanbul'da Yenikapı'da yapılan ‘Elazığ Tanıtım Günleri'ne katılan Akşener, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve şunları söyledi:

    'DOĞRU BİR İŞ YAPILDI'

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li danışma şirketiyle çalışılmaması konusunda bakanlara talimat verdiğini açıklamasıyla ilgili olarak " Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. Bu hizmet alımına ilk karşı çıkan siyasi parti biziz. Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır, teşekkür ederiz" yorumunda bulundu.

    'ESASINDA SORGULANMASI GEREKEN GÖNDEREN İRADEDİR'

    Meral Akşener
    © AA /
    Meral Akşener: Şikayetçi olmadım çünkü onlar gariban çocuklar
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşadıkları gerilimin ardından MHP üyesi bir grubun perşembe gecesi İstanbul Üsküdar'daki evinin önünde toplanmasıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Akşener şunları söyledi:

    "Hep kadın kimliğim üzerinden tartışıldı konu. Ama esas o değil. Türkiye çok partili döneme geçildiğinden beri, sert siyasi polemiklerin yaşandığı bir ülkedir. Siyasi tarih okumuş ve anlatmış bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Rahmetli İsmet İnönü ve rahmetli Celal Bayar'ın polemiklerinden yola çıkarak söylüyorum. Tarihinde yok bu. Bunu çok manidar buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları için teşekkür ediyorum. Ben evimin önüne gönderilen insanlarla ilgili şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esasında sorgulanması gereken gönderen iradedir. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir dönemde. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim alanlarımız var. Bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılmasını kamuoyunun dikkatine bırakıyorum."

    Akşener MHP Üsküdar Teşkilatı'nın görevden alınması içinde "Doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İYİ Parti, MHP, McKinsey, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Türkiye
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